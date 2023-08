News des Tages am 07.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 07.08.23

Horror-Flut: Slowenien beklagt „Apokalypse biblischen Ausmaßes“

Dammbrüche, überflutete Straßen und zerstörte Gebäude: Slowenien kämpft gegen die schwerste Naturkatastrophe in der Geschichte des Landes. Einige Routen für Urlauber sind gesperrt. Der Pegel des Flusses Mur steigt immer weiter an und nimmt ein dramatisches Ausmaß an. Auch in Österreich besteht die Gefahr von Hangrutschen, nachdem es dort ebenfalls heftige Niederschläge gab. Auch Tschechien, Polen, die Slowakei sowie Kroatien waren von schweren Unwettern betroffen. Anton Preksavec, Bürgermeister des von Erdrutschen heimgesuchten Dravograd an der Drau, sprach von einer „Apokalypse wahrhaft biblischen Ausmaßes“. Die Gesamtschulden durch die Naturkatastrophe sollen in Slowenien allein bei mehr als 500 Millionen Euro liegen.

Annalena Baerbock geht gegen Twitter-Account vor

Ein Twitter-Account nimmt Annalena Baerbock auf die Schippe. Die Grünen-Politikerin findet das alles andere als lustig und geht gegen den Kanal vor. „Lieber Robert @HabeckPress, im Hinblick auf den Klimawandel fände ich es doch besser, wenn du nicht nach Bali fliegst, sondern zu Fuß kommst. Wir sehen uns im Dezember!“, hat der Account beispielsweise gepostet. Täglich finden sich dort solche Parodien – das Problem: Der Account hat eine Ähnlichkeit mit dem echten Kanal der Politikerin. Denn der Kanal nutzt das gleiche Profilbild und den Header wie der echte Twitter-Account von Annalena Baerbock. Das Ministerium machte auf das Fake-Profil aufmerksam: „Achtung Täuschung! Dies ist nicht der Handle von Außenministerin Annalena Baerbock.“

Der Sommer kommt nach Deutschland zurück

Das Wetter in Deutschland zeigte sich in den vergangenen Tagen eher von seiner herbstlichen Seite – viel Niederschläge, Sturmböen und zahlreiche Wolken. Dem Sommer ging vorerst die Puste raus – doch jetzt wird es endlich wieder wärmer! Denn uns steht ein Sommer-Comeback in der zweiten August-Woche mit rund 30 Grad bevor. Doch zuvor wird es noch ungemütlich – bis Mittwoch sind noch mit heftigen Sturmböen und Niederschlägen im Norden zu rechnen. In den südlichen Regionen wird es mit 27 Grad und viel Sonnenschein deutlich angenehmer. Am Donnerstag kommt der Sommer dann endgültig zurück – dann sind Temperaturen v on bis zu 30 Grad möglich. Nur an den Küsten bleibt es mit rund 18 Grad eher kalt.