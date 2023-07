News des Tages am 07.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 07.07.23

Umfrage-Schock: AfD auch in diesem Bundesland ganz vorn

Der Osten kippt nach rechts – und auch im Norden wird die AfD immer stärker! Laut einer Umfrage würde die Partei auch in Mecklenburg-Vorpommern stärkste Kraft werden, wie der „Nordkurier“ berichtet. Die Rechtspopulisten kämen auf insgesamt 29 Prozent und würde damit sogar die SPD schlagen. Die Sozialdemokraten kommen demnach nur noch auf 27 Prozent. Die CDU kommt nur noch auf 18 Prozent und die Linken liegen bei 10 Prozent. Die Grünen erreichen 6 Prozent und diue FDP würde mit 4 Prozent aus dem Landtag fliegen.

Angriff in Elmshorn: Jugendliche prügeln Polizist ins Krankenhaus

In Elmshorn (Schleswig-Holstein) sind zwei Gruppen von Jugendlichen unterwegs. Es kommt zum Streit – ein 16-Jähriger zieht ein Messer und verletzt einen 20-Jährigen. Der Täter flüchtet, wird jedoch von den Begleitern des Opfers verfolgt. Kurze Zeit später kommt die Polizei – die Beamten werden mit einem Messer bedroht. Es kommt zu einem Tumult mit den Beamten, als diese die Personalien aufnehmen wollen – ein Polizist wird durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt und muss in einem Krankenhaus behandelt werden. Mehrere Männer können fliehen – festgenommen wurde jedoch ein 16-Jähriger.

Nach Schwimmen im Pool! Bodybuilder stirbt durch „hirnfressende Amöbe“

Beim Schwimmen hatte er über Kopfschmerzen geklagt, kurz danach war er tot! Durch eine Infektion mit einer hirnfressenden Amöbe ist ein Mann in Pakistan verstorben. Der 30-Jährige starb in einem Krankenhaus in der Millionenmetropole Lahore. Der Gesundheitsminister der Provinz Punjab, Javed Akram, bestätigte den Fall gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der Parasit verbreitet sich hauptsächlich in warmen Gewässern aus und kann über die Nase in das Gehirn eines Menschen gelangen.