News des Tages am 07.02.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 07.02.23

Über 240 Nachbeben in Türkei und Syrien

In der türkisch-syrischen Grenzregion hat es bisher 243 Nachbeben gegeben. Das teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad am Dienstag mit. Die zwei Erdbeben ereigneten sich in der Nacht zum Montag in der Grenzregion. Die traurige Bilanz: Mehr als 4,200 Tote, tausende Verletzte und eingestürzte Gebäude. Retter versuchen noch immer, Menschen aus den Trümmern zu retten. Tausende Menschen sind obdachlos geworden – und das bei eisiger Kälte. Denn in der Region herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Deutsche Retter auf dem Weg in Erdbeben-Region

41 Helfer sowie zwei Sicherheitsleute und sieben Hunde sind am Montagabend in einen Flieger gestiegen, um in der Erdbeben-Region zu helfen. „Ich kann nicht zu Hause sitzen, die Bilder sehen und nichts machen. Um 8 Uhr kam der Voralarm, dann musste ich es noch mit meinem Arbeitgeber, der Berufsfeuerwehr, klären. Um 12 Uhr kam dann die Info, dass geflogen wird“, sagt Feuerwehrmann Ingo Engels in der Bild-Zeitung. Aus ganz Deutschland werden Helfer in die Türkei und Syrien fliegen.

US-Moderatorin Ellen DeGeneres hat zum Spenden aufgefordert

Talk-Legende Ellen DeGeneres hat zum Spenden für die Erdbebenopfer in Türkei und Syrien aufgefordert. „Die Türkei und Syrien brauchen unsere Hilfe. Tausende Menschen wurden getötet und weitere sind immer noch in den Trümmern gefangen. Wenn Sie die Hilfsmaßnahmen unterstützen können, hoffe ich, dass Sie es tun werden“, schrieb sie beim Kurznachrichtendienst Twitter.