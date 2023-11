News des Tages am 06.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 06.11.23

Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen: Mann hatte Tochter schon einmal entführt!

Ein Mann hat seine Tochter auf dem Hamburger Flughafen als Geisel genommen. Die Geiselnahme konnte mittlerweile beendet werden. Nach über 18 Stunden Verhandlungen mit der Polizei gab er schließlich auf. Die Polizei gab jetzt bekannt, was davor passierte. „Er fühlte sich ungerecht behandelt“, sagte Sandra Levgrün von der Polizei Hamburg dem Sender. Mit Entscheidungen der Behörden soll der Mann nicht einverstanden gewesen sein. Im Laufe des Streits habe er seine Ex-Frau zur Seite gestoßen und flüchtete mit dem Kind in Richtung Hamburg. Inzwischen wurden mehr Details über den 35-Jährigen bekannt. Laut RTL soll er seine Tochter schon mal in die Türkei entführt haben.

Drohen wieder Bahn-Streiks?

Kurz vor Start der Verhandlungen erhöht die Gewerkschaft weiter den Druck! Der Chef der Lokführer-Gewerkschaft GDL hält Streiks in der anstehenden Tarifrunde für unausweichlich. „Die Beschäftigten der Bahn haben die Messer schon gewetzt und wollen die Auseinandersetzung“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky der Augsburger Allgemeinen. „Da dies bisher auf erbitterten Widerstand der Bahn stößt, könnte die Tarifrunde etwas stressiger werden“, erklärt er. Die Gewerkschaft fordert, dass Schichtarbeiter anstatt 38 nur noch 35 Stunden in der Woche arbeiten – und das bei einem gleichen Gehalt. Zudem fordert die Gewerkschaft ein Lohn-Plus von 555 Euro im Monat und eine Inflationsprämie von 3000 Euro.

DFB trennt sich von Martina Voss-Tecklenburg

Martina Voss-Tecklenburg ist als Bundestrainerin entlassen worden, wie der DFB mitteilte. In einem gemeinsamen Gespräch mit Voss-Tecklenburg am Freitag habe Einvernehmen bestanden, dass „das Team einen personellen Neuanfang in der sportlichen Führung benötigt.“ DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärt: „Ich bedanke mich im Namen des DFB und auch ganz persönlich bei Martina Voss-Tecklenburg für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.“ Und weiter: „In dieser Zeit wurden im Bereich des Frauenfußballs wichtige Impulse gesetzt.“