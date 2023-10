News des Tages am 06.10.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 06.10.23

Eltern droht Preis-Schock beim Schul-Essen

n der Schule oder Kita bekommen Schüler eine warme Jahreszeit. Nun könnte für das Schul-Essen eine heftige Preiserhöhung drohen. Denn handelt die Ampel-Regierung nicht, erhöht sich die Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent. „Schulessessen wird für Eltern und Schüler ab 1. Januar 2024 um zwölf Prozent teurer, wenn es nicht beim reduzierten Mehrwertsteuersatz bleibt“, sagt Ralf Blauert, Vorsitzender des Verbands deutscher Schul- und Kita-Caterer, in der Bild-Zeitung. Betroffen wären rund 7 Millionen Schüler, welche eine warme Mahlzeit erhalten. „Sieben Prozent müssen bleiben. Jedes Kind braucht mittags eine Mahlzeit für Bauch und Seele. Es geht um mehr als Nahrung, auch um Zusammenhalt. Gemeinsames Mittagessen macht satt, sozial stärker und schlauer. Das Essen in Kita und Schule muss für alle bezahlbar bleiben“, sagt die Chefin des CDU-Wirtschaftsflügels, Gitta Connemann.

Briten-Premier will Zigaretten verbieten

Die britische Regierung will den Verkauf von Zigaretten langfristig ganz verbieten. Das Mindestalter für den Verkauf von Tabakwaren soll alljährlich angehoben werden, wie Premierminister Rishi Sunak am Mittwoch ankündigte. So könne erreicht werden, dass Teenager, welche heute 14 Jahre alt sind, „niemals legal eine Zigarette verkauft werden kann, und dass sie und ihre Generation rauchfrei aufwachsen können“. In Großbritannien liegt das Mindestalter für den Kauf von Zigaretten bisher bei 18 Jahren. „Wir müssen versuchen, Jugendliche davon abzuhalten, mit dem Rauchen anzufangen“, erklärte der Politiker. Mit der alljährlichen Anhebung des Mindestalters will er erreichen, dass bis 2040 keine jungen Menschen mehr zur Zigarette greifen.

„Tagesthemen“ verabschieden Miosga mit Feuerwerk

„Schönen guten Abend, willkommen zu den ‚Tagesthemen‘“ – diesen Satz sagte Caren Miosga am Donnerstagabend zum letzten Mal. Denn die Moderatorin hört nach 16 Jahren mit der ARD-Newssendung auf. Von ihren Kollegen wurde sie mit einem Feuerwerk auf dem riesigen Bildschirm verabschiedet. 20 Kolleginnen und Kollegen kamen am Ende der Sendung vor die Kamera und haben Caren Miosga verabschiedet. „Oh wie süüüüüüß. Danke schön, danke schön, danke schön!“, so die Moderatorin. „Du glaubst doch nicht, dass wir dich einfach so vom Hof reiten lassen“, erklärte „Tagesthemen“-Kollege Ingo Zamperoni. Ab dem kommenden Jahr wird Caren Miosga den ARD-Talk am Sonntagabend von Anne Will übernehmen.