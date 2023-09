News des Tages am 06.09.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 06.09.23

Heftige Regenfälle: Schwere Unwetter in Griechenland

So viel Regen gab es in Europa bisher selten! Nach sintflutartigen Regenfällen in Mittelgriechenland wurden die Menschen aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. In der Region Thessalien samt der Hafenstadt Volos gibt es große Schäden. Dort wurden Autos ins Meer gespült, Läden und Keller stehen unter Wasser. Eine Person kam ums Leben. Am Flughafen der Insel Skiathos strandeten hunderte Passagiere, da mehrere Flüge gestrichen wurden. „Je nach Wettermodell sind in Teilen Griechenlands bis zum Ende der Unwetter nochmals 200 bis 700 Liter je Quadratmeter oder sogar deutlich mehr möglich. Es gibt einige Wettercomputer, die nochmals um die 1.000 Liter in den Prognosen haben. Zum Vergleich: In Berlin fallen für gewöhnlich 600 bis 650 Liter pro Quadratmeter – und zwar im ganzen Jahr“, erklärt RTL-Wetterexperte Björn Alexander.

Flieger muss wegen Horror-Durchfall wieder umkehren

Auf einem Delta-Flug von Atlanta (USA) nach Barcelona hatte ein Passagier mit heftigen Magen-Darm-Problemen zu kämpfen. „Wir haben hier ein Problem mit biologischer Gefährdung. Wir haben einen Passagier, der im ganzen Flugzeug Durchfall hatte, deshalb sollten wir nach Atlanta zurückkommen“, erklärte der Pilot zur Flugsicherung. „Es war ziemlich schlimm. Es tröpfelte den Gang hinunter und roch fürchterlich. Durch das Desinfektionsmittel roch es danach immerhin nach Vanille“, schrieb ein Passagier beim Kurznachrichtendienst X. Die Maschine musste danach gründlich gereinigt werden – einige Stunden später war der Flieger aber schon wieder im Einsatz.

Riesige Schildkröte vor Büsum gefunden

Vor der deutschen Nordseeküste wurde eine riesige Schildkröte gefunden. Eoin Schiff war auf der Nordsee unterwegs – der Kapitän sah im Meer etwas Gewaltiges. Es handelte sich dabei um eine 500 Kilo schwere Lederschildkröte. Thorsten Reusch, Professor für Meeresbiologie am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, erklärte laut der Bild-Zeitung: „Ich habe das in meinen 30 Jahren als Meeresbiologe noch nie gehört, dass so ein Tier im Bereich der deutschen Nordsee-Küste unterwegs war.“ Das Tier konnte nur noch tot geborgen werden. Die Schildkröte wurde ins Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) in Büsum gebracht.