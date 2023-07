News des Tages am 06.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 06.07.23

Per Eilantrag: Umstrittenes Heizungsgesetz gestoppt

Das umstrittene Heizgesetz sollte vor der Sommerpause noch im Bundestag verabschiedet werden. Doch daraus wird nun nichts! Denn ein CDU-Abgeordneter hat das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet – mit Erfolg. Denn der Antrag untersagt dem Bundestag, darüber abzustimmen. Nur, wenn dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann der Gesetzentwurf 14 Tage zuvor vorliegt, könnte darüber abgestimmt werden – dafür ist es aber zu knapp. Denn die parlamentarische Sommerpause steht bevor. „Dem unsäglichen Umgang der Bundesregierung mit dem Parlament und der Öffentlichkeit wurde nun ein Riegel vorgeschoben“, sagt Unions-Fraktionschef Friedrich Merz laut der Deutschen Presse-Agentur. „Das zeigt: Klimaschutz gelingt nicht mit der Brechstange, sondern nur durch gute und gründliche Beratung im Deutschen Bundestag. Olaf Scholz und seine Bundesregierung wären gut beraten, das Urteil aus Karlsruhe zum Innehalten zu nutzen. So wie bisher kann es im Deutschen Bundestag nicht weitergehen“, so der CDU-Vorsitzende.

Discounter ruft beliebten Feta-Käse zurück

Der Discounter Norma hat seinen Feta-Käse zurückgerufen. Es handelt sich um das Produkt „Feta original griechisch“. Konkret handelt es sich um den Artikel MEANDROS – Feta (Inhalt: 200g, MHD: MHD 25.10.2023, Charge 13290423, Inverkehrbringer auf der Verpackung: Exarhos S.A.). In jeder Norma-Filiale kann das Produkt zurückgegeben werden – das Geld wird erstattet. Bei Stichproben wurde der Keim Escherichia coli (E. coli) gefunden. Beim Verzehr bestehe vor allem Durchfall-Gefahr.

Tennis-Profi klagt über Atemprobleme und bricht zusammen

Beim Wimbledon zwischen Frances Tiafoe und Yibing Wu kommt es zu einem Schock-Moment! Yibing Wu klagt plötzlich über Atembeschwerden. Medizinische Betreuer kümmern sich um den 23-Jährigen – sie gehen mit dem Sportler vom Platz, um sich um ihn zu kümmern. In der Kabine spielen sich jedoch dramatische Szenen ab: Dort brach er zusammen. Nach der Behandlung fühlt er sich besser und darf auch wieder zum Spiel antreten. „Er wird weitermachen, das ist großartig“, sagte ein BBC-Kommentator.