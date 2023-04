News des Tages am 06.04.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 06.04.23

Mann stürmt Kindergarten – vier Tote

Eine schreckliche Bluttatmacht Brasilien fassungslos. Ein 25-Jähriger hat in der Stadt Blumenau einen Kindergarten gestürmt. Mit einem Beil ist der Mann auf die Kinder losgegangen. Erzieherin Simone Aparecida Camargo hat versucht, einige Kinder auf der Toilette in Sicherheit zu bringen. Drei Jungen im Alter von vier bis fünf Jahren und eine Siebenjährige verloren ihr Leben. Weitere Kinder wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Später habe sich der Täter gestellt. Das Motiv für die Tat ist völlig unklar.

Wunsiedel: 10-jähriges Mädchen getötet

Wieder schockiert ein Verbrechen ganz Deutschland! In Wunsiedel wurde ein 10-jähriges Mädchen getötet. Zwei Jungen im Alter von 11 Jahren und ein 16-Jähriger stehen im Fokus der Ermittler. „Es tun sich Abgründe auf“, soll ein Ermittler laut der Bild-Zeitung gesagt haben. Es gebe einige Indizien, dass die Teenager an dem Vorfall beteiligt waren. Derzeit wird auch überprüft, ob es sich um einen Unfall handeln könnte. Das Mädchen wurde tot in einem Kinderheim gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 10-Jährigen feststellen.

Porno-Star wütet gegen Klima-Kleber

Klima-Kleber haben am Dienstag erneut den Verkehr in Hamburg zum Erliegen gebracht. Mit im Stau: Porno-Darstellerin Hanna Secret aus Buxtehude. Auf Instagram lässt sie ihrer Wut freien Lauf. „Ich bin f*** und fertig. Der Tag hat so schön angefangen, mit so gutem Wetter. Und dann wollte ich von Niedersachsen wieder nach Schleswig-Holstein fahren“, schreibt die 27-Jährige. Dann teilt sie weiter aus: „Allererstes Mal sind es Klima-Kleber, die mich gerade anderthalb Stunden meines Lebens gekostet haben. Weil ich einfach im Stau stand. […] Ich hab noch nie so viel Sprit verbraucht wie in dieser Zeit. Ich hab noch nie so viele genervte Leute gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist für unsere Umwelt.“