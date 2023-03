News des Tages am 06.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 06.03.23

Filmabbruch! Teenager randalieren im Kino

In einem Kino in Essen kam es zu einem Zwischenfall. Jugendliche kletterten über die Sitze, warfen Popcorn um sich und haben geschrien. Die Randale ereigneten sich im „Cinemaxx“ am Samstagabend bei dem Film „Creed – Rocky‘s Legacy“. Es soll sich dabei um einen TikTok-Trend handeln. Der Streifen konnte nicht bis zum Ende gezeigt werden – die Polizei musste anrücken und räumte den Kinosaal. Rund 40 Personen sollen sich geweigert haben, das Kino zu verlassen. „Am Ende setzten unsere Einsatzkräfte aber das Hausrecht durch und begleiteten sie nach draußen“, sagte ein Polizeisprecher in der Bild-Zeitung. Einige Clips sind davon bei TikTok zu sehen. „Darin zeigen einige Personen ein derart asoziales Verhalten, welches dazu führen soll, einen Kinofilm abbrechen zu lassen“, heißt es weiter.

Zu viele Menschen machen keinen Schulabschluss

Wer keinen Schulabschluss hat, hat es in Deutschland schwer. Die Zahlen sind jedoch erschreckend: Denn immer mehr Personen haben keinen Schulabschluss. Zehntausende Jugendliche beenden ihre Schulzeit, ohne wenigstens einen Hauptschulabschluss in der Tasche zu haben. Das geht aus einer Studie hervor. 2021 standen rund 47.500 Schülerinnen und Schüler am Ende ohne Hauptschulabschluss da. „Unsere Gesellschaft kann es sich angesichts des wachsenden Fachkräftemangels nicht leisten, diese Personen durchs Raster fallen zu lassen“, sagt Bildungsforscher Klaus Klemm im Auftrag der Bertelsmann Stiftung laut RTL.de.

Sie wurde schon für tot erklärt: Vermisste taucht nach 31 Jahren wieder auf

In Pennsylvania (USA) wurde Patricia Kopta schon lange für tot erklärt. Doch jetzt ist die Vermisste plötzlich wieder aufgetaucht – und das nach stolzen 31 Jahren! „Es ist so eine Erleichterung zu wissen, dass sie lebt“, sagte ihr Mann Bob Kopta lokalen Medien. In den vergangenen Jahrzehnten lebte die 83-Jährige in einem Pflegeheim in Puerto Rico. Im Jahr 1999 wurde sie als „hilflose Person“ in einem Pflegeheim aufgenommen, da sie an Demenz leidet. Die Schwester der Verschollenen will sie zeitnah besuchen. „Auch wenn sie mich nicht erkennen sollte – ich möchte sie umarmen und ihr sagen, das sich sie liebe“, sagt sie.