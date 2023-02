News des Tages am 06.02.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 06.02.23

Gedenkgottesdienst für getöteten Teenager (14) aus Wunstorf

Rund 100 Menschen waren bei einem Gottesdienst für den getöteten 14-Jährigen aus Wunstdorf bei Hannover teilgenommen. In der Corvinus-Kirche waren auch einige Teenager anwesend. Der Junge wurde von einem gleichaltrigen Teenager getötet. „Wir haben keine Worte für all die Gefühle, die im Moment in unseren Herzen und im Bauch, durch den Kopf und die Seele kreisen“, sagte Pastorin Franziska Oberheide. „Und wir wollen verstehen, unbedingt verstehen. Dabei merken wir: Es ist nicht möglich“, sagte sie in der Andacht. Am 25. Januar 2023 wurde die Leiche des 14-Jährigen auf einem ehemaligen Gelände einer Gärtnerei in Wunstorf-Blumenau gefunden worden. Der Vater hatte sein Kind zuvor als vermisst gemeldet. Gegen den gleichaltrigen Täter wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Yvonne Woelke spricht über Fremdgeh-Gerüchte

Der Fremdgeh-Skandal um Iris und Peter Klein nimmt kein Ende! Das Paar hat sich in einem Hotel in Ludwigshafen getroffen. Die Aussprache soll sehr impulsiv gewesen sein. Neben Peter Klein hat sich jetzt auch die angebliche Affäre Yvonne Woelke zu Wort gemeldet. „Alle denken ja, sie wissen die Wahrheit. Letztendlich wissen die Wahrheit nur zwei Leute, Peter und ich“, sagt die 41-Jährige im Interview mit RTL. „Ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ich nichts gemacht habe. Ich werde unschuldig bestraft… warum sollte ich ein schlechtes Gewissen haben?“, so Yvonne Woelke weiter. Die Gerüchte hatten für sie und Peter Klein bittere Konsequenzen. „In Australien hat keiner mehr mit uns geredet. Wir waren ganz allein, weil uns alle wegen der Sache gemieden haben“, sagt sie weiter. Iris Klein musste wegen der Situation sogar ins Krankenhaus. „Ich habe mich selbst aus dem Krankenhaus entlassen und fliege schon bald wieder auf die Insel zurück, denn es gibt noch viel zu klären. Das Leben wird weitergehen und ich muss das irgendwie schaffen“, schrieb die Katzenberger-Mama bei Instagram.

DSDS-Streit eskaliert: Katja Krasavice rechnet mit Dieter Bohlen ab

„Deutschland sucht den Superstar“ hat in den vergangenen Jahren für einige Skandale gesorgt. Doch dieser Eklat erreicht eine ganz neue Dimension! Katja Krasavice rechnet in einem Enthüllungsvideo mit Dieter Bohlen ab. Den Poptitan bezeichnete die Rapperin in dem Video als „Narzissten“ und „Blender“. Hintergrund für den handfesten Zoff ist ein fieser Spruch gegen Kandidatin Jill Lange, welche sich von dem Musikproduzenten persönlich angegriffen fühlte. „Ich habe Millionen auf dem Konto, und ich habe dennoch nicht das Recht, mich zu verhalten wie ein fucking Arschloch“, so die Rapperin. Dieter Bohlen hat sich zu dem Enthüllungs-Video von Katja Krasavice bisher noch nicht geäußert.