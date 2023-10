News des Tages am 05.10.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 05.10.23

AfD-Chef Tino Chrupalla mit Rettungswagen ins Krankenhaus – jetzt ermittelt die Kripo!

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt hat es einen Zwischenfall mit AfD-Chef Tino Chrupalla gegeben. Der 48-Jährige wurde danach mit einem Krankenwagen in einer Klinik gebracht. Noch vor seiner Rede in Ingolstadt musste der Politiker medizinisch betreut werden. Die Partei hatte zuvor von einem „tätlichen Vorfall“ gegen Tino Chrupalla gesprochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Unterdessen hat Alice Weidel eine Kundgebung in Mödlareuth abgesagt. Es hätten sich Hinweise verdichtet, die auf einen Anschlag auf die AfD-Politikerin hindeuteten. „Am vorletzten Wochenende gab es einen sicherheitsrelevanten Vorfall. Frau Weidel und ihre Familie wurden von Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort verbracht, da sich Hinweise verdichtet hatten, die auf einen Anschlag auf ihre Familie hindeuteten“, sagte ein Sprecher der Politikerin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Busunglück in Italien: Drei Deutsche unter den Todesopfern

Der Schock sitzt noch immer tief: Bei einem Busunglück im norditalienischen Mestre sind 21 Menschen ums Leben gekommen. „Es ist schwierig, den Opfern eine Identität zu geben. Viele hatten keine Dokumente bei sich“, sagt der Staatsanwalt von Venedig, Bruno Cherchi, dem italienischen Fernsehsender RaiNews24. Mittlerweile sind alle Opfer identifiziert, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet. Unter den Todesopfern befinden sich auch drei Deutsche. Das jüngste Opfer soll gerade einmal ein anderthalb Jahre gewesen sein. Auch ein 12-jähriges Mädchen kam bei dem Busunglück ums Leben. Eine Touristin aus Kroatien, welche ebenfalls zu den Todesopfern gehört, soll schwanger gewesen sein. „Als ich auf dem Weg zum Bus war, verwandelten sich die Schreie in eine grauenhafte Grabesstille, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ“, berichtete ein Augenzeuge gegenüber dem Portal La Paresse.

Nach erfolgreicher OP: Nächster Hirntumor-Schock bei Football-Youngster

Schwerer Schicksalsschlag für Football-Youngster Greg Brooks: Ärzte diagnostizieren einen golfballgroßen Hirntumor. Dieser wurde erfolgreich entfernt. Nun die nächste Schock-Nachricht: Der 22-Jährige leidet an einer seltenen Form der Erkrankung! Nun stehen dem Star vom LSU-College weitere schwere Monate der Behandlung bevor. „Greg ist für uns alle täglich eine Inspiration. Er kämpft jeden Tag wie ein Tiger und macht stetig Fortschritte. Wir haben einen langen Weg vor uns und sind dankbar für die Unterstützung unserer LSU-Familie und der Tiger-Fans“, teilte die Familie in einem Statement mit. „Greg hat Fans auf der ganzen Welt, und in den letzten Wochen sind unsere Telefone förmlich überflutet worden mit aufmunternden Worten und Unterstützung. Greg ist ein Kämpfer! Bitte denkt weiterhin an die Nummer 3 und unsere gesamte Familie in euren Gebeten,“ teilte die LSU mit.