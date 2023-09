News des Tages am 05.09.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 05.09.23

Schock-Anklage: Müllmann vergewaltigte kleine Lena

Fünf Monate nach dem Tod von Lena (†10) im Kinderheim St. Josef in Wunsiedel (Bayern) steht für die Ermittler nun fest: Das Mädchen wurde von einem 25-jährigen Müllmann vergewaltigt. „Für einen weiteren Diebstahl soll der Angeschuldigte in der Nacht des 4. April 2023 über ein offenstehendes Badezimmerfenster in das Kinder- und Jugendheim gelangt sein, wo er zufällig auf den elfjährigen Jungen und später auf das dort wohnende Mädchen getroffen sein soll. An der Zehnjährigen soll der 25-Jährige dann sexuelle Handlungen mit seinen Händen ausgeübt haben. Anschließend soll er die Einrichtung wieder verlassen haben“, teilte die Staatsanwaltschaft laut der Bild-Zeitung mit.

Grausamer Fund: Leiche an Mallorca-Strand gespült

Am Montagvormittag wurde eine Leiche in einer Bucht auf Mallorca entdeckt. Dabei könnte es sich um einen deutschen Segler handeln. Seit dem 27. August 2023 werden ein Vater und sein Sohn vermisst. Die beiden sind in ein schwere Unwetter geraten. In der Cala Morlanda an der Ostküste wurde der leblose Körper von einem Anwohner entdeckt. Ob es sich tatsächlich um einen der beiden Segler handelt, ist derzeit noch unklar. Doch unabhängig vom Fund der Leiche geht die Suche nach den vermissten Seglern weiter.

Skandal-Aktion: Hitler-Pöbelei gegen Alexander Zverev bei US-Open-Sieg

In dem Achtelfinal-Match zwischen Alexander Zverev und dem Italiener Jannik Sinner ist der Olympiasieger von einem Zuschauer mit einem Hitler-Spruch beleidigt worden. „Er hat den bekanntesten Hitler-Satz gesagt“, sagte Alexander Zverev zum Schiedsrichter. „Das ist nicht zu akzeptieren, das ist unglaublich“, so der Schiedsrichter. Er ließ den Mann im Arthur Ashe Stadiums während der anschließenden Pause identifizieren. Danach wurde er von Sicherheitsmitarbeitern aus dem Stadion geholt.