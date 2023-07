News des Tages am 05.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 05.07.23

Russland und Ukraine befürchten Anschläge auf AKW

Sowohl Russland als auch die Ukraine befürchten Anschläge auf das AKW Saporischschja. „Wir haben jetzt von unserem Geheimdienst die Information, dass das russische Militär auf den Dächern mehrerer Reaktorblöcke des AKW Saporischschja Gegenstände platziert hat, die Sprengstoff ähneln“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Aus Moskau hieß es dagegen, die ukrainischen Streitkräfte planten selbst einen Angriff auf das AKW. „Leider gab es keine rechtzeitige und breite Reaktion auf den Terroranschlag gegen das Wasserkraftwerk Kachowka. Und das kann den Kreml zu neuen Übeltaten inspirieren“, sagte der ukrainische Staatschef.

Dialyse-Patient stirbt bei Sex mit Krankenschwester

Ein Patient geht zur Dialyse. Mit heruntergelassener Hose sitzt er danach in einem Auto. Zuvor ist er in dem Wagen zusammengebrochen. Eine Krankenschwester rief nicht den Notarzt, sondern eine Kollegin zur Hilfe. Der Grund: Sie befürchtete, dass ihre Beziehung zu dem Patient auffliegen könnte. Hintergrund: Die Frau arbeitete als Krankenschwester in einer Dialyse-Abteilung für das Gesundheitsamt der Betsi Cadwaladr University in Nordwales. Der Patient war sehr oft auf der Station – daraus entstand eine sexuelle Beziehung. Als die Kollegin dazu kam, stellte sie fest, dass der Patient nur leicht bekleidet war. Sie Kollegin leitete Wiederbelebungsmaßnahmen ein – doch jede Hilfe kam zu spät. Der Krankenschwester, welche eine sexuelle Beziehung mit dem Patient hatte, drohen nun schwere Konsequenzen, da sie keinen Rettungsdienst gerufen habe.

39-Jähriger stirbt: Penis beim Rasenmähen abgetrennt

Ein Gärtner mäht in Nong Bua Lamphu (Thailand) den Rasen. Dann der Schock: Ein Metallteil springt vom Rasenmäher ab und trifft seinen Penis. Sein Glied wurde dabei abgetrennt. Polizeibeamte haben dann den leblosen Körper in einer Blutlache gefunden. Daneben liegen Metallteile – und laut thailändischen Medien auch der abgetrennte Penis. Der 39-Jährige ist verstorben.