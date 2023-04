News des Tages am 05.04.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 05.04.23

Donald Trump in 34 Punkten angeklagt

Das gab es noch nie, dass ein ehemaliger US-Präsident angeklagt wird. Doch Donald Trump muss sich derzeit vor Gericht verantworten und ist in 34 Punkten angeklagt. Es geht dabei vor allem um Fälschungen von Geschäftsunterlagen. Laut der Staatsanwaltschaft soll Donald Trump negative Informationen über ihn verbergt haben, um seine Wahlchancen zu erhöhen. Laut Medienberichten habe sich Donald Trump als „nicht schuldig“ bekannt. Ein weiterer Punkt: Kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten 2016 ließ Trump Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zahlen – behauptet sie zumindest. Der Ex-US-Präsident bestreitet eine Affäre – aber nicht, dass Geld geflossen sei, was auch nicht illegal wäre.

Mario Bozic: Fußballprofi stirbt mit 39 Jahren

Mario Bozic litt in den vergangenen Jahren an einen Gehirntumor. Der bosnische Fußballstar hat den Kampf gegen die Krankheit verloren und ist mit 39 Jahren verstorben. Auch zwei Operationen konnten nicht mehr helfen. Mehrere Clubs drückten ihr Beileid aus und wünschen den Angehörigen viel Kraft in der schweren Zeit. Während seiner Laufbahn kickte er unter anderem in Ungarn und der Slowakei, außerdem auch in Griechenland, Aserbaidschan und Israel. Im Jahr 2016 beendete er seine Karriere.

Helene Fischer hat riesige Überraschung für ihre Fans

Nach einem Unfall bei den Proben musste Helene Fischer ihre geplante Tour verschieben. Die Karten ihrer Konzerte waren schnell ausverkauft. Doch jetzt gibt es eine Überraschung für die Fans: Die Sängerin gibt ein zusätzliches Konzert in Köln. „Sechs Termine waren nicht genug – Helene Fischer gibt eine Zusatzshow bekannt“, teilte die Lanxess Arena mit. Helene Fischer wird damit insgesamt siebenmal in der Domstadt auftreten. Der zusätzliche Gig findet am 29. August statt. Der Vorverkauf dafür beginnt am 5. April, um 10 Uhr.