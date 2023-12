News des Tages am 04.12.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 04.12.23

Minus 23 Grad: Kälterekord in diesem Jahr geknackt

Der Winter hat Deutschland fest im Griff. Bitterkalt war es am Montagmorgen – jetzt wurde sogar ein Kälterekord in diesem Jahr geknackt. In Haidmühle im Bayerischen Wald wurden Minus 23 Grad gemessen. So frostig wie die vergangene Woche wird es aber die nächsten Tage nicht mehr. Denn Tiefs lenken etwas mildere und feuchtere Luft nach Deutschland. Somit steigt im Übergangsbereich zwischen kalt und mild die Glättegefahr durch Schnee und Eis. Bis Mittwoch droht in vielen Orten der Republik eine Schneeglätte.

Indonesien: Mindestens elf Tote bei Vulkanausbruch

Mindestens elf Wanderer sind nach einem Vulkanausbruch im Westen Indonesiens tot aufgefunden worden. Am frühen Sonntagnachmittag ereignete sich der Ausbruch. Es wurde eine 3000 Meter hohe Aschewolke in den Himmel geschleudert. „26 Menschen, die nicht evakuiert wurden, haben wir 14 gefunden, drei wurden lebendig gefunden und elf tot“, sagte Abdul Malik von der Rettungsbehörde Padang. Der Ausbruch dauerte rund fünf Minuten, danach habe es weitere Eruptionen gegeben.

Anne Will verabschiedet sich nach 16 Jahren

Anne Will hatte am Sonntag nach 16 Jahren ihren letzten Talk in der ARD. Mit emotionalen Worten hat sie sich beim Publikum verabschiedet. „Ich möchte mich bei Ihnen auch bedanken für das große Vertrauen und das Interesse, das Sie uns entgegengebracht haben. Wir haben ja, muss man sagen, in den etwas mehr als 16 Jahren dann doch etliche Stunden miteinander verbracht. Ich muss sagen, mir war das eine Freude“, erklärte die Moderatorin zum Schluss der Sendung. Sie will dem Fernsehen jedoch treu bleiben. Nachfolgerin wird Caren Miosga, welche den Talk am Sonntag ab dem kommenden Jahr übernehmen wird.