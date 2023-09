News des Tages am 04.09.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 04.09.23

Ukraine-Krieg: Wolodymyr Selenskyj schmeißt Verteidigungsminister raus

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entlässt Verteidigungsminister Oleksii Resnikow. „Ich glaube, dass das Ministerium neue Ansätze und andere Formate der Interaktion sowohl mit dem Militär als auch mit der Gesellschaft als Ganzes braucht“, begründete er in einer Videobotschaft. Er werde das Parkament noch in dieser Woche bitten, ihn durch Rustem Umerow zu ersetzen. Resnikow war im November 2021 zum Verteidigungsminister ernannt worden. Zwar konnte er Militärhilfe für die Ukraine in Milliardenhöhe sichern – aber gegen ihn gab es auch Korruptionsvorwürfe.

Was sich beim Blutspenden jetzt ändert

Homosexuelle können leichter Blut spenden! Am dem 4. September 2023 treten neue Regeln in Kraft. Blutspender werden künftig nicht mehr nach ihrer sexuellen Orientierung befragt. Um Diskriminierung zu verhindern, können Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung jetzt Blut spenden. Man wird stattdessen nach der Anzahl der Sexualpartner und der Sexualpraxis befragt – speziell wird auch nach Analsex gefragt. Diese Angaben müssen auch Heterosexuelle künftig machen. Außerdem entfällt die Regelung zur Rückstellung von Transmenschen. Und es gibt keine Altersgrenze mehr – auch über 60-Jährige können künftig spenden. Wer „innerhalb der letzten vier Monate ein Sexualverhalten aufgewiesen hat, das ein deutlich erhöhtes Übertragungsrisiko für durch Blut übertragbare schwere Infektionskrankheiten birgt“, darf jedoch kein Blut spenden.

Mann (19) vergewaltigt Mädchen (15) – Freispruch wegen Schlafstörung!

Dieses Urteil macht fassungslos! Im Schlaf vergewaltigt ein 19-Jähriger offenbar eine 15-Jährige. Obwohl ein DNA-Test die Vergewaltigung belegt, wird der Mann freigesprochen. Der Fall: Im Jahr 2019 übernachteten mehrere Jugendliche in einer Wohnung einer Freundin in der Schweiz. In der Nacht spürte die 15-Jährige plötzlich eine Hand an ihren Brüsten – sie habe den 19-Jährigen mehrmals aufgefordert, das zu unterlassen. Doch dann vergewaltigte er sie mehrfach! Der Mann stritt die Vorwürfe ab und gab an, die ganze Nacht geschlafen zu haben. Weshalb das Gericht ihn freigesprochen hat: Ein Gutachten stellte fest, dass er unter einer Schlafstörung litt und deshalb schuldunfähig ist.