News des Tages am 04.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 04.08.23

Zweifach-Mutter stirbt an Wasservergiftung

Ashley Summers wollte Anfang Juli den Nationalfeiertag der Vereinigten Staaten feiern. Ihr Bruder Devon Mille erzählte, dass sieüber schrecklichen Durst geklagt hatte. „Mein Schwager sagt, sie habe in 20 Minuten vier Flaschen Wasser getrunken“, so der 35-Jährige. „Ich meine, eine Wasserflasche fasst etwa 500 Milliliter. Also waren es etwa zwei Liter Wasser, das sie in einer Zeitspanne von 20 Minuten getrunken hat. Das ist ja eigentlich die Menge, die man an einem ganzen Tag trinken sollte“, sagt ihr Bruder. Später habe sie gesagt, kein Wasser mehr vertragen zu können – sie wurde kurze Zeit später ohnmächtig. Die 35-Jährige kam dann in ein Krankenhaus: „Meine Schwester Holly rief mich an. Sie war völlig aufgelöst. Sie sagte: ‚Ashley ist im Krankenhaus. Sie hat eine Hirnschwellung, sie wissen nicht, was die Ursache dafür ist, sie wissen nicht, was sie machen können, damit es zurückgeht. Es sieht nicht gut aus.“ Dann sei sie jedoch gestorben – laut den Ärzten erlitt sie eine Wasservergiftung. „Es war für uns alle ein Schock. Und als sie anfingen, über Wasservergiftung zu sprechen, wurde es noch schlimmer. Es war für uns, als ob es so etwas überhaupt nicht gäbe“, sagt ihr Bruder.

Professorin gibt Markus Lanz Schuld an Intimherpes

Wie bitte?! Die deutsche Politologin Ulrike Guérot behauptet, sie habe sich in der Sendung bei Markus Lanz einen Intimherpes geholt. In dem Talk diskutierte die Wissenschaftlerin über den Krieg in der Ukraine. „Ich bin aus dieser Sendung raus und hatte tatsächlich einen Herpes an der Scheide“, sagt die 59-Jährige in einem Interview bei YouTube. Sie habe einen „absoluten Hautausschlag „, der aus ihrer Sicht die „männliche Brutalität“ zeige, unter welcher sie litt. Sie fühlte sich „unterdrückt“ in der Sendung, erzählt sie in dem Interview. Und weiter: „Und ich bin am nächsten Tag zu einer Gynäkologin, die mir gesagt hat, sowas hätte sie noch nie gesehen. Und die hat das fotografiert fürs Lehrbuch. Nur mal, um zu sagen: Man geht da nicht unbeschadet raus.“

Miss Venezuela (26) stirbt bei Autounfall – ihr letztes Video wirft Fragen auf

Ariana Viera war die Schönste in Venezuela und sollte bei der Wahl zur Miss Latin America of the World antreten. Doch nun die traurige Nachricht: Die Schönheit ist im Alter von 26 Jahren verstorben. Ermittler haben den Verdacht, dass sie in ihrem Auto in Florida kurzzeitig eingeschlafen sei. Ihr Wagen ist frontal mit einem LKW zusammengestoßen. „Sie haben noch probiert, sie wiederzubelben“, berichtet ihre Mutter berichtet dem Nachrichtensender Telemundo31. Ein letztes Video wirft jedoch Fragen auf. Denn offenbar habe sie sich in dem Clip einige Gedanken übers Sterben gemacht. „Ich filme mich für meine eigene Beerdigung, weil ich in diesen Videos ich selbst bin und niemand sonst“, schrieb sie auch bei Instagram.