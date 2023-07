News des Tages am 04.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 04.07.23

Nazi-Skandal in Leipzig: 14-Jährige schneiden Mitschüler Hakenkreuz in die Haare

Schon wieder sorgt ein Nazi-Skandal an einer Schule in Sachsen für Entsetzen! Zwei 14-Jährige an der Oberschule in Brandis (Kreis Leipzig) haben einem Mitschüler ein Hakenkreuz ins Haar geschnitten. Der Vorfall ereignete sich laut der „Bild“-Zeitung bereits am 22. Mai, wurde aber erst jetzt bekannt. „Die Betreffenden wurden zeitweise vom Unterricht suspendiert und hatten eine Hausarbeit zur NS-Zeit anzufertigen. Außerdem gab es Gespräche mit Schülern und Eltern“, sagt Schulleiterin Silvana Schmid laut der „Leipziger Volkszeitung“. Das Opfer soll versucht haben, im Unterricht mit einer Mütze das Hakenkreuz zu verdecken. Die Schulde duldet jedoch keine Kopfbedeckung und somit flog die entsetzliche Tat auf. „Wir ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Aufgrund des jugendlichen Alters der Beschuldigten und des Opfers sind wir zurückhaltend in der Berichterstattung“, so ein Polizeisprecher in der „Bild“.

Killerdroge in NRW gefunden: Polizei stellt „Blue Punisher“ in Padernborn sicher

Nach der Einnahme einer „Blue Punisher“-Pille ist ein 13-jähriges Mädchen verstorben. Die Killerdroge hat nun auch Nordrhein-Westfalen erreicht. Die Droge sei bei einem 30-Jährigen aus Paderborn gefunden wurden, teilte die Polizei mit. Auch seine Wohnung wurde durchsucht – die Ermittler kamen dort zu keinen weiteren Erkentnnissen. DiePolizei in NRW warnte eindringlich vor der Droge. Bei der Einnahme besteht Lebensgefahr. An der dreieckigen Form und der blauen Farbe ist die Droge zu erkennen.

Mann schläft versehentlich mit falscher Frau – jetzt muss er blechen

Kurioser Fall in Würzburg! Ein Mann hat versehentlich mit einer falschen Frau geschlafen – jetzt muss er dafür blechen! Als ein Mann von einer Party kommt, will er mit einer Bekannten schlafen. Doch mit ihrem Schlüssel geht er versehentlich in eine falsche Wohnung. Zu dem Zeitpunkt hatte er einen Alkoholpegel von 1,8 Promille – da kann man schon mal den Überblick verlieren. Der Mann betritt das Haus und legt sich ins Bett neben einer Frau, die er für seine Bekannte hält. Auch sie bemerkt den Irrtum nicht! Als es bereits zu spät ist, bemerken sie, dass sie mit dem falschen Partner geschlafen haben. Dann kam ihr Ehemann dazu und verprügelte den Eindringling. Der 33-Jährige muss nun wegen sexueller Nötigung blechen.