News des Tages am 04.04.23

Die Nachrichten des Tages am 04.04.23

Teenager prügeln in Schock-Video auf 14-Jährige ein

Zwei Teenager haben in Erfurt auf eine 14-Jährige eingeprügelt. Das Opfer wurde vom Bahnsteig ins Gleisbett gestoßen, die Täterinnen schlagen ihr dann gegen den Kopf. Der Zwischenfall ereignete sich an der Haltestelle Europaplatz. Zwar versucht das Mädchen noch vor den Teenagerinnen wegzurennen – aber vergebens. Zwar standen am Bahnsteig zahlreiche andere Jugendliche, aber niemand hat eingegriffen. Die brutale Attacke ereignete sich zwar bereits im Februar, aber erst jetzt verbreitete sich ein Clip in den sozialen Netzwerken.

Ein Toter bei Zugunglück in Holland

Bei einem schweren Zugunglück in Holland ist ein Mensch gestorben, 30 weitere Personen wurden verletzt. 19 Menschen kamen ins Krankenhaus. „Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und bei allen Opfern. Ich wünsche ihnen viel Kraft“, schrieb Ministerpräsident Mark Rutte beim Kurznachrichtendienst Twitter. In dem Ort Voorschoten seien ein Intercity und ein Güterzug gegen einen Baukran geprallt. In dem Nachtzug auf dem Weg von Amsterdam nach Den Haag befanden sich 60 Passagiere.

Feuerwehr rettet Kirmes-Besucher aus 20 Metern

Auf dem Hamburger Dom gibt es Nervenkitzel – aber das war dann doch etwas zu viel. Das „Jekyll & Hyde“-Fahrgeschäft stand plötzlich still. Einige Menschen waren dann in 20 Metern Höhe gefangen! Grund dafür war wohl ein Getriebsschaden. Sofort waren Höhenretter mit Drehleitern vor Ort. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die ersten Passagiere befreit werden. Sie bekamen schließlich eine Bratwurst. Diesen Kirmes-Besuch werden sie wohl nie vergessen.