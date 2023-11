News des Tages am 03.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 03.11.23

Juden-Hass in Deutschland: Robert Habeck droht und macht Knallhart-Ansage

Vize-Kanzler Robert Habeck rechnet ab: Der Politiker findet harte Worte für Judenhass in Deutschland. „Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren, in keiner!“, erklärte er in einer Videobotschaft. „Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort“, so der Grünen-Politiker. Und weiter: „Das Verbrennen von israelischen Fahnen ist eine Straftat, das Preisen des Terrors der Hamas auch. Wer Deutscher ist, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden.“ Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat das Video im Interview mit RTL begrüßt. „Ein so klares, und wie ich auch meine, ausgewogenes Statement, das auch die Belange der Palästinenser, berechtigten Belange der Palästinenser, ausdrücklich erwähnt, habe ich in dieser Form in den letzten Wochen nicht gesehen.“

Baum stürzt auf Urlauberfamilie beim Wandern – Mutter aus Bayern stirbt!

Am Rammelsberg im Harz ist eine Frau durch einen umstürzenden Baum tödlich verletzt worden. Die junge Mutter war mit ihrer Familie zum Wandern im Harz unterwegs, wie RTL berichtet. Die 46-Jährige aus Bayern erlag noch vor Ort ihren Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Laut der Feuerwehr brachten starke Windböen den Baum zum Umstürzen. „Wiederbelebungsmaßnahmen waren erfolglos. […] Die Angehörigen wurden durch das Kriseninterventionsteam vor Ort betreut und anschließend von Bekannten abgeholt“, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Auch die Landstraßen L517 und L516 waren im Harz teilweise wegen umstürzender Bäume gesperrt. Außerdem wurde eine Stromleitung beschädigt.

Schnellfahrstrecke Berlin-München: Droht durch Ausbau zweites Stuttgart 21?

Der Ausbau der Schnellfahrstrecke für die Route Berlin-München sorgt für Streit in Bamberg. Droht nun ein „Stuttgart 21“-Desaster? Gegen das Bahn-Projekt gab es zahlreiche Proteste. Der Stadtrat entschied sich FÜR eine vierspurige Strecke. Nach Meinung von Dr. Hans-Günter Brünker, welcher auch im Stadtrat ist, findet die Entscheidung alles andere als gut. „Dass die vierspurige Durchfahrung die falsche Lösung ist, dürfte nach den zahlreichen Planänderungen der letzten Jahre auch vielen Stadträten klar geworden sein, die damals noch dafür gestimmt haben“, erklärt er in der Bild-Zeitung. Und weiter: „Die Durchfahrungstrasse sorgt dabei nicht nur für eine hohe Lärmbelastung, sondern ich fürchte auch negative Auswirkungen auf das Stadtbild. Besonders durch die zweieinhalb is fünf Meter hohen Lärmschutzwände ab Gleisoberkante fühle ich mich als Anwohner beeinträchtigt. Zumal sie nach den jetzigen Unterlagen der Bahn nicht begrünt werden sollen.“