News des Tages am 03.08.23

Die Nachrichten des Tages am 03.08.23

China greift durch: Smartphone-Verbot für Kinder ab 22 Uhr

In China wird Kindern verboten, ab 22 Uhr das Smartphone zu benutzen. Hintergrund sind eine drohende „Internetsucht“ sowie „schlechte“ Informationen für Teenager. Laut der staatlichen Internetbehörde CAC soll das nächtliche Handyverbot schon am 2. September 2023 in Kraft treten. Zwischen 22 und 6 Uhr am Morgen sollen Mobilfunkanbieter Kinder unter 18 Jahren dann vom mobilen Internet abschneiden. Auch tagsüber soll es Einschränkungen geben. Das soll mit einem Stufensystem nach Altersgruppen funktionieren – demnach dürfen Kinder unter 8 Jahren höchstens 40 Minuten online sein, Teenager zwischen 16 und 17 Jahre höchstens zwei Stunden. Die Kontrollsysteme können durch Eltern jedoch ausgeschaltet werden.

Familie meldete ihn als vermisst: Metal-Fan auf Wacken-Festival verschwunden

Von einem 55-jährigen Mann fehlt beim Wacken-Festival jede Spur. Deshalb schaltet sich jetzt die Polizei ein. „Er ist zwischenzeitig schon zweimal beim Feiern gesehen worden“, berichtet Merle Neufelt von der Polizeidirektion Itzehoe im Gespräch mit RTL. „Er genießt Wacken intensiv, wird aber trotzdem von seiner Familie vermisst“, heißt es bei der Polizei weiter. Josè P. soll ungefähr 1,75 Meter groß sein und 80 Kilo wiegen. Zuletzt trug er ein graues Shirt sowie eine graue kurze Hose. Auf dem Campingplatz X wurde der 55-Jährige zuletzt von seiner Familie gesehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04521/8121003 entgegen.

Leiche von Deutschem (31) auf Mallorca gefunden

Schrecklicher Fund an der Playa de Palma auf Mallorca! Freunde haben von einem 31-Jährigen die Leiche in seiner Wohnung entdeckt. Die Freunde haben sofort einen Rettungsdienst alarmiert – dieser konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. „Wir mussten den Eltern auch die Nachricht vom Tod ihres Sohnes überbringen“, erklärt ein Freund gegenüber der Mallorca Zeitung. „Wir wurden wegen einer Person gerufen, die nicht mehr atmet. Wir konnten aber nichts mehr tun. Eine Todesursache ist derzeit nicht bekannt“, berichtet der Rettungsdienst. Die Todesumstände sind bisher völlig unklar.