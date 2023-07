News des Tages am 03.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 03.07.23

FDP warnt vor Zuständen wie in Frankreich

Seit Tagen herrscht ein absoluter Ausnahmezustand in Frankreich. Seit ein Polizist am Dienstag den 17-jährigen Nahel M. erschoss, finden heftige Krawalle im ganzen Land statt. Könnten solche heftigen Ausschreitungen auch in Deutschland drohen? „Die Politik in Deutschland sollte sich intensiv mit den Ereignissen in Frankreich beschäftigen. Unkontrollierte Zuwanderung und enorme Defizite in der Integrationspolitik sind eine Bedrohung für die innere Sicherheit“, sagt FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai in der „Bild“-Zeitung. Und auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnt: „Der schreckliche gewaltsame Tot von Nahel M. war der Zündfunke für ein schon länger schwelendes Konflikt- und Gewaltpotenzial.“ Unterdessen eskaliert die Frankreich immer weiter. Randalierer haben das Wohnhaus eines Bürgermeisters in einem Pariser Vorort angegriffen.

Berlin-Neukölln: Schülerin (17) stirbt bei Abiball nach 8-Meter-Sturz von Dach

Am Sonntagabend wollten rund 500 Menschen das Ende der Schulzeit feiern. Doch die Party der Abiturienten des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums in einem Festsaal in der Ziegrastraße in Berlin-Neukölln endete in einer Katastrophe! Einige Schülerinnen sollen auf das Dach geklettert sein, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Dabei wurde die Lichtkuppel aus Plexiglas durchbrochen. Die Teenager stürzten daraufhin acht Meter in die Tiefe! Ein Schüler konnte sich aufrappeln – die 17-Jährige ist an den Folgen der schweren Verletzungen verstorben. Mehrere Personen standen unter Schock und wurden von der Feuerwehr betreut.

Eltern sprechen nach Tod ihre Tochter (13) durch Ecstasy-Pille

In der vergangenen Woche ist ein 13-jähriges Mädchen gestorben, nachdem es eine hoch dosierte Ecstasy-Pille geschluckt hatte. Ihre Eltern gehen damit an die Öffentlichkeit, um andere Kinder zu warnen. „Definitiv hat sie das nicht freiwillig gemacht“, sagt ihre Mutter im RTL-Magazin „Stern TV am Sonntag“. Ihre Eltern richten einen Appell an andere Jugendliche: „Nehmt keine bunten Pillen! Wenn etwas angeboten wird, nicht annehmen! Weggehen, Polizei rufen! Es darf nicht noch einmal passieren, dass wegen des Zeugs jemand stirbt.“