News des Tages am 03.04.23

Die Nachrichten des Tages am 03.04.23

Robert Habeck: Überraschungsbesuch in der Ukraine

Vizekanzler Robert Habeck ist in der Ukraine eingetroffen. Themen der Reise sind der Wiederaufbau der von Russland angegriffenen Ukraine und die Zusammenarbeit im Energiebereich. Ein Zeichen, „dass wir daran glauben, dass sie siegreich sein wird, dass sie wiederaufgebaut wird, dass es ein Interesse von Europa gibt, nicht nur in der Not zu unterstützen, sondern dass die Ukraine auch ein wirtschaftlich starker Partner in der Zukunft sein wird“, sagte der Vizekanzler bei seiner Ankunft.

Thüringen: Horror-Crash mit 7 Toten!

Bei einem Crash auf der B247in Thüringen sind am Samstagabend sieben Menschen gestorben. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt, einer schwebt noch in Lebensgefahr. Der Unfall ereignete sich an der Ortsumfahrung von Bad Langensalza. „Es bot sich für uns ein Bild, was keiner in Worte fassen konnte – ein Horrorszenario- Wir haben vor Ort einfach nur funktioniert“, sagt Stadtbrandmeister Steven Dierbach in der Bild-Zeitung. Der Unfallfahrer hatte keinen Führerschein. „Außerdem vermuten wir, dass der BMW-Fahrer betrunken war und haben eine Blutentnahme angeordnet. Das Ergebnis steht noch aus“, erklärte eine Polizeisprecherin in der Bild.

Christo Jivokv: Schauspieler stirbt mit 48 Jahren

Der bulgarische Schauspieler Christo Jivokv ist tot. Er wurde nur 48 Jahre alt. Er litt an Lungenkrebs – den Kampf gegen die Krankheit hat er verloren. „Hallo Christo, mein Freund, gute Seele, dein Kampf um das Leben war der Kampf aller, die dich liebten“, schrieb seine Schauspiel-Kollegin Maria Grazia Cucinotta. Besondere Bekanntheit erlangte er durch den Film „Die Passion Christi“ von Mel Gibson. Unter seinem letzten Instagram-Post gibt es viele Beileidsbekundungen von Fans in den Kommentaren.