News des Tages am 03.01.24

Die Nachrichten des Tages am 03.01.24

Rund 400 Menschen retten sich aus brennendem Flugzeug in Tokio

Alle rund 400 Passagiere eines auf Tokios Flughafen Haneda in Brand geratenen Flugzeugs haben die Maschine verlassen können, wie die Fluggesellschaft Japan Airlines (JAL) mitteilte. Auf dem Airport war die Maschine mit einem anderen Flugzeug bei der Landung zusammengestoßen und geriet danach in Brand. 5 Menschen sind jedoch bei der anderen Maschine ums Leben gekommen. Ein Augenzeuge berichtet im japanischen Fernsehen: „Es gab einen Knall, und ich dachte, es handele sich um eine holprige Landung. Aber ich hatte keine Ahnung, dass ein Unfall passiert war“, erzählt eine Frau. Ein weiterer Passagier berichtet: „Als wir landeten, sah alles normal aus. Aber dann hörte ich einen Knall, und die Außenseite blinkte plötzlich orangefarben. Ich habe sehen, dass es brannte.“

Deutscher (54) kommt in Tirol ums Leben

Am Neujahrstag brach eine Gruppe in Tirol zum Wandern auf. Sie haben laut RTL jedoch das Wetter unterschätzt und wollten den Ausflug abbrechen. Ein Mann rutscht plötzlich jedoch aus und rutscht rund 30 Meter in die Tiefe. Der 54-Jährige kam dabei ums Leben. Die Bergsteigung wurde durch Glätte und Schnee erschwert. Die Freunde des Mannes mussten das schreckliche Unglück mit ansehen. Die Leiche des Mannes konnte aufgrund der schlechten Witterung erst am nächsten Tag geborgen werden.

Horror-Tat in Mexiko: Mann (19) tötet Schwester und geht mit ihrem abgetrennten Kopf spazieren

Grausame Tat in Quiroga (Mexiko): Ein 19-Jähriger soll dort seine Schwester getötet haben, wie RTL meldet. Danach ging er mit dem Kopf der Leiche spazieren. Die nackte Leiche wurde in der Nähe einer Tankstelle gefunden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Bei seiner Festnahme hatte er ein Gewehr dabei. Gegen den 19-Jährigen wird jetzt wegen Mordes ermittelt. Das Motiv ist bisher völlig unklar. Traurige Statistik: In Mexiko werden rund zehn Frauen täglich ermordet.