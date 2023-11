News des Tages am 02.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 02.11.23

Orkantief Emir zieht über Westeuropa – so ist die Lage

Nach Frankreich trifft Sturm Emir jetzt auch Deutschland! Hierzulande kommt der Sturm zwar deutlich geschwächter, aber dennoch warnen die Wetterdienste. An den Küsten kann der Sturm bis zu 110 Stundenkilometern erreichen. Laut dem DWD gilt eine Sturm- und Unwetterwarnung für die deutsche Nord- und Ostseeküste. „Einfach ein bisschen Glück. Die Zugbahn des Tiefs ist für uns aktuell günstig, es geht über den Ärmelkanal in die Nordsee hinweg.So kratzt der Orkan nur ein wenig an Deutschland. Unsere Nachbarländer bekommen dagegen die volle Ladung ab“, sagte Klimatologe Dr. Karsten Brandt von donnerwetter.de in der Bild-Zeitung. In Frankreich hat der Orkan für Chaos gesorgt. Der Zugverkehr wurde in den Regionen Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Hauts de France und Centre Val de Loire für Donnerstag weitgehend eingestellt. An mehreren Orten stürzten Bäume um und der Strom ist ausgefallen.

Deutschland liegt flach: Schlimmste Krankheitswelle seit 5 Jahren!

Die Nase läuft, der Hals tut weh und Gliederschmerzen kommen auch dazu: In Deutschland geht die schlimmste Krankheitswelle seit 5 Jahren rum. Grippe, Corona, Husten oder RSV – derzeit leiden viele Deutsche an Atemwegserkrankungen. In der 42. Kalenderwoche wurden 7.944 pro 100.000 Einwohner laut dem Robtert-Koch-Institut (RKI) gemeldet. „Die Zahl der Atemwegserkrankungen bewegt sich auf einem hohen Niveau. Wir haben es aktuell insbesondere mit klassischen Erkältungskrankheiten und Corona-Infektionen zu tun. Die Verläufe sind, bis auf wenige Ausnahmen, glücklicherweise eher mild“, sagt Dr. Markus Beier, Bundesvorsitzender des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes in der Bild. „Die Hausarztpraxen sind sehr voll. Die Belastung für die Kolleginnen und Kollegen und ihre Teams ist schon jetzt enorm – und das, obwohl uns die Grippewelle noch bevorsteht“, erklärt er weiter.

Mann erbt 30 Millionen und wird von Freundin vergiftet

Zehn Jahre liebten sich Ina Thea Kenoyer und Steven Edward Riley Jr. Dann erhielt er eine glückliche Nachricht: Er hat 30 Millionen Dollar geerbt! Daraufhin wollte er jedoch seine Freundin verlassen. Diese hat dann jedoch ihren Partner mit Frostschutzmittel vergiftet. Einen Tag später verstarb er in einem Krankenhaus. Der eiskalten Tat lagen laut Polizei „finanzielle Motive“ zugrunde. Die New York Post berichtete, dass der Mann das Vermögen mit seiner Freundin nicht teilen wollte – daraufhin habe sie ihn ermordet. „Ruhe in Frieden, Papa … Ich hatte das Gefühl, dass es an ihr lag, wie sich alles abspielte, aber verdammt, ich wünschte, wir hätten Pläne gemacht, uns früher zu sehen. […] Ich hoffe, sie bekommt, was sie verdient, weil sie dich aus dieser Welt geholt hat“, schrieb ihr Sohn bei Facebook.