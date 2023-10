News des Tages am 02.10.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 02.10.23

Ärzte streiken! Tausende Praxen bleiben heute geschlossen

Tausende Arztpraxen bleiben am Montag geschlossen. die Mediziner streiken für mehr Geld. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) übt Kritik, da er findet, dass Ärzte schon genug verdienen würden. Obwohl tausende Praxen geschlossen sind, soll ein flächendeckender Not- und Bereitschaftsdienst organisiert werden. „Am Brückentag schließen viele Praxen, wie die Apotheker wollen auch sie mehr Geld. Im Mittel (Median) verdienen sie aber nach Abzug aller Kosten um die 230.000 Euro pro Jahr“, schrieb Karl Lauterbach beim Kurznachrichtendienst X. Danach fragt der Politiker noch: „Soll der Beitragssatz für Arbeitnehmer steigen, damit das Honorar weiter steigt?“

13 Menschen sterben in Club: Partynacht in Spanien wurde zur Feuerhölle

Es sollte eine fröhliche Partynacht im Südosten Spaniens werden. Es wurde jedoch zur Tragödie: In einem Club in Murcia sind 13 Menschen gestorben! Denn plötzlich brannten die Tanzflächen und Theken. Mindestens vier weitere Menschen wurden verletzt. „Wir sind alle am Boden zerstört“, sagte Murcias Bürgermeister José Ballesta vor Journalisten. In den Trümmern sucht die Feuerwehr noch immer nach Verletzten. „Die Vermissten werden weiterhin unter extremen Schwierigkeiten gesucht“, erklärte der Bürgermeister. Und weiter: „Im Familienbetreuungsdienst kommen derzeit immer mehr Familien an, die nicht wissen, wo ihre Lieben sind. Aber es kann natürlich sein, dass sie an anderen Orten sind.“ Die Ursache für das Feuer ist noch völlig unklar.

Tragödie bei Taufe: Kirchendach stürzt ein – neun Tote!

Eine fröhliche Feier endet in einer Tragödie mit neun Toten! Bei einer Taufe in der Stadt Ciudad Madero in Mexiko stürzt am Sonntag plötzlich das Dach der Kirche Santa Cruz ein. Zahlreiche Menschen sind begraben – insgesamt starben bei dem Unglück neun Besucher, zehn weitere wurden verletzt. „Wir erleben einen sehr schweren Tag. Im Moment laufen die Arbeiten, um die Überlebenden zu bergen, die unter den Trümmern geborgen wurden“, sagt Bischof von Tampico, José Armando Álvarez Cano, in einer Videobotschaft. Rund 30 Menschen werden noch vermisst. Warum das Kirchendach einstürzte, ist noch nicht geklärt.