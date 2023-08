News des Tages am 02.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 02.08.23

Keiner darf mehr rein! Wacken macht die Schotten dicht

Das gab’s noch nie! Die Veranstalter haben die Reißleine gezogen und lassen keine Besucher mit mehr auf das Gelände in Wacken. Alle Besucher sollen zu Hause bleiben oder umkehren. Auch bezahlte Zeltplätze dürfen nicht mehr belegt werden. Hintergrund ist die Wetterlage. „Jegliche weitere Anreise muss ab sofort gestoppt und abgebrochen werden. Zum ersten Mal in der Geschichte des W:O:A ist diese Entscheidung getroffen worden. Wir sind sehr traurig, aber die anhaltend schwierige Wetterlage lässt uns leider keine andere Wahl“, schreiben die Veranstalter auf ihrer Website. Zu Beginn der Woche musste bereits die anreisende Auto-Kolonne gestoppt werden – es bildeten sich kilometerlange Staus. Der Wettergott meint es in diesem Jahr jedenfalls nicht gut mit den Heavy-Metal-Fans.

228.000 Lehrstellen sind noch offen

Am 1. August startet des Ausbildungsjahr 2023. Wer jetzt noch eine Lehrstelle sucht, hat gute Chancen. Denn insgesamt sind noch 228.000 Ausbildungsplätze offen. Zwar hat das Ausbildungsjahr schon begonnen – aber viele Betriebe suchen erst ab dem 1. September. Interessierte können sich daher noch nach einem Ausbildungsplatz bemühen. „Zu lange warten sollte man jedoch nicht, da Nachzügler den verpassten Lehrstoff in der Berufsschule aufholen müssen“, erklärt die Handwerkskammer zu Schwaben laut RTL. Die meisten freien Ausbildungsstellen gibt es in den Berufen: Verkäufer/in (20.000 unbesetzte Ausbildungsstellen), Kaufmann-/frau im Einzelhandel (18.000 unbesetzte Ausbildungsstellen) und Kaufmann/-frau Büromanagement (9.000 unbesetzte Ausbildungsstellen).

Kommen die Verdächtigen bald frei? Anwälte beantragen Ende der U-Haft auf Mallorca

Fünf Männer sollen eine Touristin auf Mallorca vergewaltigt haben – dennoch könnten sie bald freikommen! Denn die Anwälte der Tatverdächtigen haben ein Ende der U-Haft beantragt. Die Anwälte argumentieren, dass es „Widersprüche in den bisherigen Darstellungen“ der mutmaßlichen Vergewaltigung gebe, wie RTL berichtet. Es heißt weiter, dass die Männer keine Beweismittel zerstören würden oder das Opfer bedrohen. Die Tat soll sich in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli ereignet haben.