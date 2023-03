News des Tages am 02.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 02.03.23

Große Anteilnahme bei Mahnwache für vermissten Nick

Der Deutsche Tourist Nick Frischke verschwand in Südafrika spurlos. Am Strand von Hout Bay in Kapstadt versammelten sich am Mittwochabend rund 200 Menschen für eine Mahnwache. „Wir wollen eine Nachricht nach Deutschland schicken, um Nicks Eltern zu sagen: Wir teilen euren Schmerz. Unsere Herzen sind gebrochen“, teilt die Organisatorin laut RTL mit. „Ich denke jeden Tag an Nicks Eltern“, sagt Marianne Forgus Mohd weiter. Die Leiche von Nick Frischke wurde bisher nicht gefunden. „Wir hoffen hier alle auf ein Wunder, dass Nick wieder nach Hause zu seiner Familie gehen kann“, sagt eine Teilnehmerin.

Dänemark streicht einen Feiertag

Auch ein Vorbild für Deutschland? Zumindest ist darüber eine Debatte entbrannt. Künftig soll in Dänemark am Großen Gebetstag nach Ostern gearbeitet werden. Um höhere Militärausgaben zu finanzieren, wird der Feiertag abgeschafft. Das dänische Parlament hat einem umstrittenen Gesetzentwurf zugestimmt. 95 Abgeordnete stimmten dafür, 68 dagegen. Der „Store bededag“ (Großer Gebetstag) in Dänemark ist vergleichbar mit dem „Buß- und Bettag“, welchen es jedoch nur in Sachsen gibt. Die Maßnahme soll drei Milliarden dänische Kronen (rund 400 Millionen Euro) einbringen.

Mehr als ein Meter Schnee auf Mallorca

Das hat bisher Mallorca auch selten erlebt: Die spanische Ferieninsel wurde von einem Wintereinbruch heimgesucht. Mallorca hat zur Bewältigung der Folgen des Wintersturms „Juliette“ die Hilfe der Militärischen Nothilfe-Einheit UME angefordert. Auf Höhenlagen von mehr als 800 Meter türmte sich der schnee auf bis zu 1,4 Meter hoch. Dazu kam noch heftiger Sturm sowie ein hoher Wellengang an den Küsten. In Palma wurde ein Vater mit seinen Kindern gerettet. Der Wagen der Familie wurde von Wassermassen mitgerissen. Knapp 100 Ausflügler wurden in einem Bergkloster eingeschneit.