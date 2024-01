News des Tages am 02.01.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 02.01.24

Zittern in Flutgebieten: Neues Tief bringt Dauerregen

Schlechte Nachricht für die Flut-Regionen: Tief Dietmar bringt Dauerregen! Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll dieser bis zum Donnerstag anhalten. „Vor allem in der Westhälfte Deutschlands wird es nass. Am Dienstag gibt es Sturmböen und viel Regen. Hier können nochmals bis zu 100/m² bis zum 6. Januar fallen. Die Hochwassergefahr ist immer noch akut“, sagt Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de in der Bild-Zeitung. Aucch Sturmböen kommen jetzt noch dazu. „Auch der Mittwoch wird sehr ungemütlich mit viel Regen und starken bis stürmischen Böen. Die Temperaturen dagegen bleiben mit bis zu 13 Grad für die Jahreszeit sehr mild“, meint Meteorologe David Bötzel vom DWD.

Drei Jungs durch Böller-Blindgänger verletzt

Am Neujahrstag wurden drei Jungs von Böller-Blindgänger verletzt. Ein 13-Jähriger zündete in Pirna (Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) erneut einen Böller an. „Die Pyrotechnik wurde von dem Jungen mutmaßlich erneut angesteckt. Der Böller explodierte, wodurch der Junge erheblich an der Hand verletzt wurde“, so Polizeisprecher Marko Laske in der Bild. Der gleichaltrige Freund des mutmaßlichen Zündlers wurde schwer im Gesicht verletzt. Ein dritter Junge im Alter von 10 Jahren erlitt einen Hörschaden.

Ralf Schumacher macht traurigen Fund an Neujahr – und schimpft

Ralf Schumacher fand am Neujahrstag ein totes Wildtier auf seinem Grundstück und macht bei Instagram seinen Ärger Luft. „Ich wünsche den Mitarbeitern des Werkschutz von @rwe.global und dem Konzern ein frohes neues Jahr. Dank ihrer Mitarbeiter, die direkt an meinem Hof der 5 km von allem entfernt ist, einiger Extrem starke Böller gezündet hat, ist das Tier leider gestorben. Ganz zu schweigen von der Panik der Pferde, Ponys, Schweine und den vielen anderen armen Tieren. Ihr könnt stolz auf euch sein“, schreibt der Ex-Rennfahrer in dem sozialen Netzwerk. Ralf Schumacher ist bekannt für sein Engagement im Bereich Tierschutz.