News des Tages am 01.12.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 01.12.23

Israel setzt Einsatz fort: Hamas bricht Feuerpause!

Bis 6 Uhr deutscher Zeit sollten die Waffen ruhen – doch die Hamas hielten die Feuerpause nicht ein! Eine Stunde vor dem Ende der Feuerpause haben die Terroristen eine Rakete auf Israel gefeuert. Der Kampf gegen die Hamas-Terroristen in Gaza sei daraufhin wieder aufgenommen worden, teilte die Armee in Israel mit. Am Donnerstag hatte die Hamas bereits einen Terror-Anschlag in Jerusalem verübt. Bei einem Attentat an einer Haltestelle wurden drei Menschen getötet.

70-Jährige bringt Zwillinge zur Welt

Über viele Jahre galt Safina Namukwaya als unfruchtbar. Doch die 70-Jährige aus Uganda erlebt ein großes Wunder: Sie bekommt Zwillinge! „Ich weiß gerade nicht, wie ich meine Freude ausdrücken soll“, erzählt sie gegenüber der Nachrichtenagentur APA. Seit einigen Jahrzehnten gilt Namukwaya als unfruchtbar, bis sie sich 2020 zum ersten Mal einer künstlichen Befruchtung unterzieht und ein gesundes Mädchen bekommt. Nun kommen noch zwei Kinder dazu. Niemand habe ihr zugetraut, „schwanger zu werden und ein Kind zur Welt zu bringen oder mich um ein Baby zu kümmern“.

McDonald’s-Mitarbeiterin rettet entführtes Mädchen

Eine McDonald’s-Mitarbeiterin hat in Italien ein Mädchen offenbar vor einer Gewalttat bewahrt, wie die Zeitung La Repubblica berichtet. Gemeinsam mit einer Kollegin hatte sie die Filiale gerade geschlossen und war vor der Tür eine Zigarette rauchen. Ein 23-Jähriger kam mit einem kleinen Mädchen vorbei und fragte nach einer Zigarette. Der Blick der Mitarbeiterin fiel eher auf das Mädchen – und diese gab ihr ein Handzeichen, dass sie sich in Gefahr befand. „Sie zeigte mir, der einzigen anderen Frau, ihre Hand, vier Finger zu einer Faust geballt“, erzählte sie. Das Symbol war der Mitarbeiterin unter anderem aus Schulungen bekannt. Es bedeutet so viel wie „Ich befinde mich in Gefahr und brauche Hilfe“. Die Mitarbeiterin rief dann die Polizei und verfolgte den Entführer. Kurze Zeit später traf auch schon die Polizei ein und der Mann wurde festgenommen.