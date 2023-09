News des Tages am 01.09.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 01.09.23

Fake-Angriff auf Neonazi in Chemnitz? Abgetrennte Finger gefunden!

Hat sich Neonazi Alexander W. seine Finger freiwillig abhacken lassen? Vermummte Linksextremisten sollen dem 29-Jährigen in einem Park in Chemnitz drei Finger mit einer Machete abgehackt haben. Ermittler zweifeln jedoch an der Geschichte. Das Sondereinsatzkommando LinX konnte den Vorwurf bisher nicht bestätigen. Stattdessen werden nun gegen Alexander W. und einem weiteren Mann wegen des Vortäuschens einer Straftat ermittelt. Der Vorwurf: Der Bekannte soll ihm die Finger abgehackt werden, um politische Gegner für die Tat verantwortlich zu machen. Offenbar hatte er nicht mehr vor, sich die Finger anbringen zu lassen – diese wurden nämlich in einem Müllcontainer gefunden. Der Neonazi ist erst kürzlich von Dortmund nach Chemnitz gezogen und war offenbar Mitglied derPartei „Die Rechte“. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Schock-Umfrage: AfD holt Rekordergebnis! Sachsen wäre unregierbar

Wenn morgen Landtagswahl in Sachsen wäre, würde die AfD auf satte 35 Prozent kommen und würde damit 6 Prozentpunkte vor der CDU liegen. Die Christdemokraten erreichen demnach nur noch 29 Prozent, deren Koalitionspartner SPD und Grüne lediglich auf sieben beziehungsweise sechs Prozent der Wählerstimmen. Das ergab eine neue INSA-Umfrage. Tatsächlich ist die nächste Landtagswahl in Sachsen nicht weit entfernt – diese ist nämlich genau in einem Jahr am 1. September 2024. Wenn den Parteien kein Zuwachs gelingt, wäre Sachsen mit dem Ergebnis unregierbar. Denn keine andere Partei will mit der AfD eine Koalition eingehen. Selbst eine Koalition von CDU, SPD, Grünen und FDP wäre nicht machbar, da die vier Parteien zusammen keine 50 Prozent erreichen würde. Zwar hätten CDU und AfD eine Mehrheit – aber die Christdemokraten lehnen eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten ab. „Die AfD ist eben gerade keine normale demokratische Partei“, so Sachsens CDU-Chef und Ministerpräsident Michael Kretschmer laut der Bild-Zeitung. Und weiter: „Sie ist das Gegenteil: eine radikal-populistische Partei, die viele Werte unseres anständigen Zusammenlebens missachtet.“

Horror-Fund in England: Hakenkreuz in Tauben geritzt – Paar verhaftet

Es ist ein grausamer Tot in England! In zwei Tauben hat ein Paar ein Hakenkreuz geritzt. Die beiden wurden festgenommen. Die Tiere wurden in der High Street in St. Neots in Cambridgeshire gefunden. Unklar ist, ob die Tauben dabei ums Leben gekommen sind oder das Paar das Hakenkreuz in die toten Tiere geritzt hat. „Ein Mann und eine Frau wurden im Zusammenhang mit dem Tod von zwei Tauben in St. Neots festgenommen“, teilte die Polizei in den sozialen Netzwerken mit. Der Mann soll 23 Jahre alt sein, die Frau 21 Jahre.