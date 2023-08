News des Tages am 01.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 01.08.23

Wacken stoppt Anreise wegen zu viel Regen

Mit den Metal-Fans meint es das Wetter nicht gut. Das Wacken Open Air Festival startet zwar erst am2. August 2023, aber schon jetzt strömen tausende Menschen auf das Gelände. Das Festival könnte jedoch im Schlamm versinken, denn es regnet und regnet. Deshalb ziehen die Veranstalter nun knallharte Konsequenzen: Die Anreise wurde gestoppt. Auf das Festivalgelände kommt also vorerst niemand mehr. „Regen gibt es bei Festivals manchmal. Aber nur selten so viel“, meinen die Veranstalter. Fans, die bereits auf dem Weg sind, sollen sich einen geeigneten Warteplatz suchen. „Außerdem suchen wir geeignete Ausweichflächen, auf denen sie gegebenenfalls die Nacht verbringen können“, so die Veranstalter.

Amazon warnt vor neuer Betrugsmasche

Amazon warnt in einer Mail vor neuen Betrugsmaschen. Betrüger haben es sogar auf Menschen abgesehen, welche nicht mal Kunden bei Amazon sind. Der Versandhändler warnt vor allem vor Anrufen, Textnachrichten oder E-Mails. Die Betrüger sind vor allem auf Zahlungs- und Bankkontoinformationen aus. Amazon scheint nicht das einzige Unternehmen zu sein, welches im Visier von Kriminellen ist. „Dies betrifft etwa Banken und Sparkassen, Online-Händler wie Amazon, Zahlungsdienstleister wie Paypal, Telekommunikationsfirmen, Transportunternehmen, Behörden, (inter-)nationale Institutionen“, erklärt Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale NRW auf RTL-Nachfrage.

„Euphoria“-Star Angus Cloud stirbt mit 25 Jahren

Angus Cloud ist tot. Der Schauspieler wurde nur 25 Jahre alt. Bekannt ist er vor allem durch die Serie „Euphoria“. „Mit schwerem Herzen mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden“, teilte seine Familie in einem Statement gegenüber TMZ mit. In seinem Haus in Oakland (US-Bundesstaat Kalifornien) sei er am Montag gestorben, wie seine Pressesprecherin mitteilte. Erst vor wenigen Tagen ist sein Vater verstorben. „Der einzige Trost, den wir haben, ist das Wissen, dass Angus jetzt wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war“, so seine Angehörigen.