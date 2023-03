News des Tages am 01.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 01.03.23

Mindestens 32 Tote bei Zugkatastrophe in Griechenland

Bei einem Zugunglück in Griechenland sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. 53 weitere Personen wurden verletzt. Zwei Züge sind ineinander gerast. „Es ist eine Tragödie“, sagte ein Feuerwehrmann im Staatsfernsehen aus dem Unglücksort nahe der Stadt Larissa. Zahlreiche Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort und haben versucht, die Waggons zu heben und Überlebende zu finden. Wie es zu dem Unglück genau kam, ist bisher nicht bekannt. „Wir haben mit unseren Koffern die Fensterscheiben eingedrückt und sind in der Dunkelheit tastend aus unserem Waggon rausgegangen“, sagte ein Überlebender.

Nach Tod von Leon (6) – Vater festgenommen!

Der kleine Leon (6) wurde im vergangenen Jahr auf einer Bank in Tirol gefunden. Der Fall erschütterte ganz Österreich! Nun gibt es eine irre Wende in dem Fall. Erst hieß es, dass unbekannte Täter den Vater niedergeschlagen haben sollen. Doch jetzt hat die Polizei den Vater festgenommen. Laut den Ermittlern soll er für den Tod des Kindes verantwortlich sein. Am 28. August brachen damals Vater und Sohn um 4 Uhr morgens zu einem Spaziergang auf. „Der geistig beeinträchtigte Bub litt nämlich regelmäßig an Schlafstörungen“, sagte das Landeskriminalamt Tirol damals. Später behauptete der Vater, dass er niedergeschlagen wurde. Er soll das Bewusstsein verloren haben – der Vater wurde aufgefunden. Später auch der Sohn – tot. Die Flasche, mit denen der Vater angeblich angegriffen wurde, hatte er anscheinend im Kinderwagen. Deshalb ist der Vater jetzt selbst tatverdächtig.

Hunderte Mitarbeiter betroffen: Amazon schließt großes Logistikzentrum

Amazon will das große Logistikzentrum in Brieselang nahe Berlin schließen. Hunderte Mitarbeiter sind davon betroffen. Gespräche mit dem Betriebsrat wurden offenbar aufgenommen, wie Medien berichten. Grund für die Schließung seien veraltete Gebäude. Eine Sanierung der Gebäude würde sich wohl nicht lohnen. Es ist das erste große Logistikzentrum, welches Amazon in Deutschland schließen wird. Rund 600 Beschäftigte sind dort angestellt. Gleichzeitig kündigte Amazon an, zwei neue Logistikzentren in den nächsten Jahren in Deutschland eröffnen zu wollen.