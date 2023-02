News des Tages am 01.02.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 01.02.23

Diskussion über Wehrpflicht neu entbrannt

Verteidigungsminister Pistorius hatte die Abschaffung der Wehrpflicht als Fehler bezeichnet. Pläne für eine Wiedereinführung gebe es aber nicht. FDP-Chef Christian Linder bezeichnete die Diskussion schon als Fehler. „Die Wehrpflicht steht für die FDP überhaupt nicht zur Debatte. Das ist eine Gespensterdiskussion“, sagte der Politiker. Die junge Generation habe auch durch die Pandemie „so viel verloren, dass jetzt nicht noch über eine neue Dienstpflicht spekuliert werden sollte“, so Christian Lindner weiter. Lindners Parteikollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat sich weniger eindeutig geäußert. „Grundsätzlich gilt das Ende der Dienstpflicht ausschließlich in Friedenszeiten. Im Spannungs- oder Verteidigungsfall kann sie wieder aktiviert werden“, erklärte sie in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

14-Jährige stirbt bei Rodeo-Tragödie

Ein 14-Jähriger ist bei seinem erstem Rodeo totgetrampelt worden. „Mein schöner, hübscher 14-jähriger Sohn ist zu Gott gegangen. Ich befinde mich für den Rest meines Lebens in einem Albtraum“, schrieb seine Mutter in den sozialen Netzwerken. Bullenreiten war schon lange der Traum des Teenagers. Er machte sich auf den Weg nach Winston-Salem (North Carolina). „Ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen wie gestern Abend vor seiner Abreise. Denim-Baby, du hast es geschafft“, schrieb ihre Mutter in dem Abschiedspost. Doch das endete tödlich: Als er auf einen Bullen steigt, war er kurze Zeit später tot. Der Stier schleuderte den Jungen von seinem Rücken und trampelte auf ihm. Rettungskräfte brachten den 14-Jährigen in ein Krankenhaus – kurze Zeit später ist er jedoch verstorben.

Lehrerin soll Schüler auf einem Friedhof verführt haben

In den USA schlich sich eine Lehrerin in ein Haus, um Sex mit einem Schüler zu haben. Doch hat sie den Teenager auch auf einem Friedhof verführt? Aufgeflogen ist die Liebelei durch einen Polizist, welcher den richtigen Verdacht hatte: Nach einem Anruf hielt er den Wagen des Teenagers hin, als er den Friedhof verlassen habe. Er behauptete dann, dass er mit einer Freundin dort rumgehangen hatte – wie sich später herausstellte, war es die Pädagogin. Die Lehrerin flog von der Schule und ihr drohen bis zu 20 Jahre Haft. In Nebraska dürfen zwar Minderjährige auch mit Erwachsenen schlafen – jedoch gelten bei Verhältnissen zwischen Lehrer und Schüler besondere Regeln.

