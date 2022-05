New Kids: Was wurde aus den Darstellern?

Die Film- und Serienreihe „New Kids“ hatte einen riesigen Hype. Fünf verrückte holländische Jungs, die wirklich nur Blödsinn im Kopf hatten – und das kam bei vielen Zuschauern sehr gut an. Die Filme sind jedoch auch schon in die Jahre gekommen und die Serie ist auch nicht mehr die Jüngste. Was wohl aus den Darstellern geworden ist?

Durch die Kultfiguren aus „New Kids“ sind so einige Memes entstanden, die auch noch heute die Runde machen. Beispielsweise „So ein Feuerball, Junge!“ ist wohl einer der legendärsten Sätze von ihnen. Doch was wurde eigentlich aus den Darstellern? Immerhin hatten sie mit den Filmen und der Serie ja einen riesigen Erfolg.

Was wurde aus den Schauspielern?

Huub Smit

Nach „New Kids“ war Huub Smit noch in weiteren Filmen und im Fernsehen zu sehen. Beispielsweise in „Undercover“, „De Oost“, „Just Say Yes“. Allerdings konnte sie nicht an den riesigen Erfolg von „New Kids“ anschließen. Dennoch ist er weiterhin als Schauspieler aktiv und wird vermutlich auch noch in so mancher Produktion zu sehen sein.

Tim Haars

Tatsächlich hatte Tim Haars danach sogar noch ein paar mehr Erfolge zu feiern. So sah man ihn ebenfalls in „Undercover“ und anderen Filmen. Dazu ist er noch als Moderator im niederländischen Fernsehen aktiv und war auch in verschiedenen Fernsehshows als Teilnehmer zu sehen.

Wesley Van Gaalen

Er spielte einer der bekanntesten Rollen in „New Kids“, nämlich Rikkert Biemans. Allerdings konnte er nicht an seinen Erfolg anknüpfen und war auch in keinen weiteren Filmen zu sehen. So waren die Filme und die Serie sein bisher einziger Höhepunkt. Es bleibt offen, ob man ihn mal wieder irgendwo in einer Produktion sieht.

Steffen Haars

Der niederländische Schauspieler ist nebenbei auch noch als Regisseur und als Drehbuchautor aktiv. So übernahm er all diese drei Rollen in „New Kids“. Das macht ihn wirklich sehr besonders. So stellte er auch noch den Film „Ron Goossens, Low Budget Stuntman“ auf die Beine. Dort spielten übrigens auch alle anderen „New Kids“-Hauptdarsteller mit. Das war im Jahr 2017.

Flip van der Kuil

Er hatte eine sehr identische Karriere zu seinen Schauspielkollegen. So sah man ihn ebenso zuletzt 2017 vor der Kamera. Ob sie irgendwann wieder gemeinsam einen „New Kids"-Film drehen werden, bleibt weiterhin offen. Viele Fans würden ein Comeback allerdings feiern.