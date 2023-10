Neues Update: Whatsapp-Kanäle kann man jetzt deaktivieren!

Der „Status“ bei Whatsapp ist weggefallen, dafür wurde „Aktuelles“ eingeführt. Dort sehen Nutzer nicht nur Updates von ihren Freunden, sondern auch sogenannte Channels, wie beispielsweise von Fußballvereinen oder Unternehmen. Nicht alle User waren von der neuen Funktion begeistert – diese konnte man bisher nicht deaktivieren. Doch mit einer neuen Funktion kann man diese nun doch ausschalten.

Mit einer neuen Funktion bei Whatsapp wollte der Messenger-Dienst seine Fans noch enger an sich binden. „Wir begrüßen zahlreiche Organisationen, Sportmannschaften, Künstler und Innovatoren, denen du nun direkt auf WhatsApp folgen kannst“, hieß es auf dem Whatsapp-Blog. So wurden sogenannte Kanäle eingeführt – zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer zeigten sich von der Funktion jedoch genervt. Über die neuen Kanäle können Nachrichten oder Updates von Organisationen oder Fußballvereinen abonniert werden. Der Haken: Die Channels konnte man bisher nicht deaktivieren. Mit einem neuen Update bei dem beliebten Messenger soll das aber jetzt möglich sein.

Whatsapp-Kanäle kann man künftig ausblenden

Mit dem neuesten Update (Android 2.23.21.7 bzw. iOS 23.21.1.72) sollen User die Möglichkeit haben, die Kanäle auszublenden. Das bedeutet: Wer keine Kanäle sehen will oder Vorschläge haben will, kann den Abschnitt ganz einfach zuklappen, wie es auf WaBetaInfo heißt. Whatsapp gab bekannt, dass dieses Feature in mittlerweile 150 Länder verfügbar sein soll. „Nur kurz nachdem das Google-Suchinteresse nach WhatsApp-Kanälen angestiegen ist, fingen viele Nutzer an, danach zu suchen, wie man die Kanäle ausblenden beziehungsweise deaktivieren kann“, berichtete Anja Ibrom, Expertin für Suchmaschinen bei RTL.

Mit dem Update gibt es gleich noch eine Neuerung. Denn seit der Einführung der Kanäle war in dem Bereich „Aktuelles“ die Suchleiste verschwunden. Diese soll nun ebenfalls wieder eingeführt werden. Sollte man Kanälen folgen, kann man diese mit der Suchleiste auch durchsuchen. WhatsApp betonte, dass dies nur der Beginn sei und in Zukunft weitere Neuerungen geplant sind. Welche Updates künftig noch folgen, wird die Zeit zeigen.