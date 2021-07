Neue Studie: So viel verdienen Influencer wirklich!

Wenn man Influencer auf Instagram oder anderen Social Media-Plattformen sieht, könnte man denken, dass sie alle unglaublich reich sein müssen – und das alles wegen paar Tausend Followern? Die Plattform HypeAuditor ist der Sache mal auf den Grund gegangen und hat eine interessante Studie gemacht.

Influencer zu werden, ist eines der beliebtesten Berufe, die es zurzeit überhaupt gibt. Klar, wer will das nicht? Teure Autos, toller Schmuck und die schönsten Urlaubsorte – aber ist das wirklich so? Verdient man als Influencer so viel Geld und welche Kooperationen bringen am meisten Geld? Eine neue Studie enthüllt so einige Details dazu.

Plattform startete Umfrage

Die Analyseplattform HypeAuditor befragte rund 1900 Influencer nach ihren Einkommen durch soziale Netzwerke. Rund die Hälfte gab davon an, dass sie damit auch wirklich Geld verdienen. Rund ein Viertel der 1900 Befragten hoffen, dass sie früher oder später damit Geld verdienen werden. Nur rund vier Prozent gab an, dass man davon auch wirklich leben könne. Das ist natürlich auch sehr vom Lebensstandard abhängig.

So viel verdienen Influencer wirklich

Das durchschnittliche Gehalt liegt bei ungefähr 2500 Euro. Klingt zwar erst einmal viel, man muss aber bedenken, dass dieser Durchschnitt durch die topverdienenden Influencer ganz schön nach oben getrieben wird. Ein gewöhnliches Einkommen liegt nämlich bei „nur“ 1200 Euro monatlich. Wenn man über eine Million Follower hat, verdient man laut der Umfrage rund 13000 Euro im Monat. Das ist dann schon ein ordentlicher Sprung.

Mit diesen Kooperationen verdient man am meisten

Natürlich wollte HypeAuditor bei ihrer Studie nicht nur wissen, wie viel man verdient, sondern auch durch welche Kooperationen. Dabei waren Beautyprodukte ganz weit oben. So kann man rund 50 Euro pro Stunde verdienen, was echt eine Hausnummer ist. Das klingt zwar alles sehr schön und vielleicht willst du auch Influencerin oder Influencer werden. Bedenke aber, dass es ein harter Weg ist, solch eine Reichweite aufzubauen. Schon gelesen? Diese 5 Hobbys machen dich jeden Tag schlauer!