Neue Corona-Regeln: Das gilt jetzt für Mallorca-Urlauber!

Beim Corona-Gipfel haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten über die weiteren Maßnahmen beraten. Zoff gab es vor allem beim Thema Reisen! Nun ist klar, was auf Mallorca-Urlauber zukommt. KUKKSI fasst die Regeln für Reiserückkehrer zusammen!

Während die Infektionszahlen in Deutschland deutlich gestiegen sind, gingen diese auf Mallorca deutlich zurück. Deshalb hat das Auswärtige Amt die Reisewarnung für die Balearen-Insel aufgehoben. Das bedeutet: Bei der Rückkehr gilt keine Quarantäne- und Testpflicht mehr! Das hat einen Buchungsboom ausgelöst. Tausende Touristen reisen derzeit auf die Insel – das sorgte für heftigen Unmut, denn in Deutschland selbst ist kein Urlaub möglich.

Testpflicht für Mallorca-Rückkehrer

Beim Corona-Gipfel sorgte der Reiseverkehr für Zündstoff und war einer der größten Streitthemen. Die Quarantäne für Mallorca-Urlauber ist vom Tisch! Urlaubsrückkehr aus Ländern mit einer niedriger Inzidenz sollen von der Airline vor ihrer Rückkehr nach Deutschland getestet werden. Fluglinien werden aufgefordert, während den Osterferien den Flugverkehr nicht auszuweiten.

Mit den Airlines wurde eine Einigung erzielt

“Wir haben mit den Airlines gesprochen und der Verkehrsminister hat eine Einigung erzielt”, sagte Angela Merkel auf der Pressekonferenz. “Dass es Übernachtungsmöglichkeiten auf Mallorca gibt, macht es nicht gerade einfach”, so die Kanzlerin weiter. Und dann richtet die CDU-Politikerin noch einen Appell an alle: “Man sollte nicht reisen in diesem Jahr.” Bei allen anderen Ländern, für welche vom Auswärtigen Amt eine Reisewarnung gilt, gibt es weiterhin eine Quarantänepflicht.

Balearen-Regierung erlässt strengere Regeln

Zeitgleich während dem Corona-Gipfel hat auch die Balearen-Regierung neue Regeln für Mallorca erlassen. Demnach sollen die Innenräume in Restaurants und Cafés wieder schließen, da die Infektionszahlen wieder gestiegen sind. Die Regel soll noch in dieser Woche in Kraft treten. Die Inzidenz liegt aber unter 30 und ist weitaus niedriger als in Deutschland. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter dabei: So war es im Ferienflieger nach Mallorca!