Netflix: Hinter diesen Filmen steckt eine wahre Geschichte

Die besten Filme sind meist die, die auch eine echte Geschichte erzählen. Beim Streamingdienst Netflix gibt es natürlich sehr viele davon. Doch wir haben für dich die fünf besten Filme herausgesucht, die kein frei erfundenes Drehbuch haben, sondern auf wahren Begebenheiten beruhen.

Wenn man weiß, dass ein Film eine wahre Geschichte erzählt, dann fühlen wir uns oft einfach viel mehr in den Film rein, weil wir wissen, dass es echt mal so passiert ist. Es ist nichts erfunden und es muss auch nicht immer ein Happy End geben. So kommt beim Filmgucken gleich viel mehr Spannung auf. Nicht wahr? Wir haben die fünf besten Filme nach wahrer Begebenheit für dich herausgesucht.

Diese Filme beruhen auf wahren Begebenheiten

Die Entdeckung der Unendlichkeit (2014)

Wenn du ein Netflix-Abo hast, dann führt kein Weg an diesem Film vorbei. Den muss man einfach gesehen haben. In diesem sehr gut bewerteten Film geht es um die Biographie eines der größten Genies unserer Zeit: Stephen Hawking. In rund zwei Stunden taucht ihr tief in das Leben des jungen Hawking ein, der immer mehr gegen eine Krankheit und für die Liebe kämpft. Das geht wirklich nah.

Ziemlich beste Freunde (2011)

Philippe ist zwar reich und unglaublich intelligent, doch er hat auch ein großes Handicap. Er sitzt nämlich im Rollstuhl. Deshalb braucht er im Alltag Hilfe. Als er eine neue Pflegekraft sucht, trifft er auf Driss. Er wurde erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen. Dennoch entwickelt sich eine sehr außergewöhnliche Freundschaft zwischen den beiden.

Conjuring – die Heimsuchung (2013)

Dieser Horrorfilm ist nichts für schwache Nerven und hat es echt in sich. Carolyn und Roger Perron ziehen mit ihren fünf Töchtern in ein Farmhaus in Rhode Island. Am Anfang ist alles super idyllisch und das Haus macht einen tollen Eindruck. Doch als sie den Keller entdecken, kippt die Stimmung sehr schnell.

Zodiac – Die Spur eines Killers (2007)

Ende der 1960er Jahre ging ein schlimmer Serienkiller in dem Stadt San Francisco um. Er selbst nannte sich Zodiac. Dabei hält er nicht nur die Polizei auf Trab, sondern auch Millionen von US-Bürgern. Wen wird es als Nächstes treffen? Der Film wurde von Stars wie Robert Downey Jr. besetzt und bietet eine unglaublich spannende Atmosphäre.

The Wolf of Wall Street (2013)

Jordan Belfort gründete schon sehr früh seine erste Firma – die zum vollen Erfolg wird. Schon mit Anfang 20 wird er zum Multimillionär und genießt den Luxus in vollen Zügen. Seine Gier wächst mit dem Reichtum. Irgendwann fühlt er sich unbesiegbar und lässt sich auf illegale Geschäfte ein.