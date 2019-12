Netflix: Diese Serien und Filme waren 2019 angesagt!

Kurz vor dem Jahreswechsel hat Netflix ein Ranking seiner Filme und Serien präsentiert. Der Streamingdienst hat enthüllt, welche Titel in dem Jahr am meisten gesehen wurden.

„6 Underground“ liegt vor „Murder Mystery“ und „Triple Frontier“ bei den Filmen auf dem ersten Platz. Bei den Serien spielt „The Witcher“ ganz vorne mit – das ist deshalb erstaunlich, weil die Serie erst am 20. Dezember 2019 gestartet ist. „Haus des Geldes Teil 3“ und „Sex Education“ belegen den zweiten und dritten Platz.

Das waren die Netflix-Highlights 2019

Top Ten 2019 Alle Kategorien (Deutschland)

1. The Witcher

2. 6 Underground

3. Haus des Geldes Teil 3

4. Murder Mystery

5. Triple Frontier

6. Jumanji: Willkommen im Dschungel

7. Sex Education

8. Isn’t It Romantic

9. Stranger Things 3

10. The Irishman

Top Ten 2019 Filme (Deutschland)

1. 6 Underground

2. Murder Mystery

3. Triple Frontier

4. Jumanji: Willkommen im Dschungel

5. Isn’t It Romantic

6. The Irishman

7. The Perfect Date

8. El Camino: Ein „Breaking Bad“-Film

9. Falling Inn Love

10. The Knight Before Christmas

Top Ten 2019 Serien (Deutschland)

1. The Witcher

2. Haus des Geldes Teil 3

3. Sex Education

4. Stranger Things 3

5. How to Sell Drugs Online (Fast)

6. The Umbrella Academy

7. You – Du wirst mich lieben S2

8. Tote Mädchen lügen nicht S3

9. Élite S2

10. Love, Death & Robots

Top Ten 2019 Dokumentationen (Deutschland)

1. Unser Planet

2. Ted Bundy: Selbstporträt eines Serienmörders

3. Das Verschwinden von Madeleine McCann

4. Don’t F**k With Cats: Die Jagd nach einem Internet-Killer

5. Formula 1: Drive to Survive

6. Streetfood

7. Der Mensch Bill Gates

8. Cambridge Analyticas großer Hack

9. HOMECOMING – Ein Film von Beyoncé

10. FYRE: The Greatest Party That Never Happened

Top Ten 2019 Familientitel (Deutschland)

1. Du gegen die Wildnis

2. Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten S2

3. Raising Dion

4. Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands

5. Es war einmal… das Leben

6. Fast & Furious Spy Racers

7. The A List

8. Malibu Rescue – Die Serie

9. Dragons – Die jungen Drachenretter

10. Greenhouse Academy S3