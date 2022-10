Netflix: Diese 9 Horrorfilme schaut kaum einer zu Ende

Horrorfilme können schon mal ziemlich zur Sache gehen und echt gruselig sein. Netflix hat zahlreiche Schocker in seinem Portfolio – doch kaum ein User schaut die Streifen zu Ende. Selbst hartgesottensten Fans brechen die Schocker-Blockbuster vorzeitig ab.

Der Film „Verónica: Spiel mit dem Teufel“ des spanischen Regisseurs Paco Plaza war beispielsweise einer der grusligsten Streifen bei Netflix. Da es in dem Film ordentlich abgeht, schaut ihn kaum einer zu Ende – das ist aber nicht die einzige Produktion, welchen die Fans vorzeitig abbrechen. Netflix hat eine Liste von Horrorfilmen veröffentlicht, die kaum einer zu Ende schaut.

„Verónica“ soll der gruseligste Film bei Netflix sein

Zahlreiche Fans wollten sich der Herausforderung stellen und „Verónica“ schauen. Einige fanden den Film extrem gruselig und haben ihn deshalb nicht komplett gesehen, andere fanden die Produktion dagegen wieder sehr interessant.

Darum geht es in „Verónica“

„Verónica – Spiel mit dem Teufel“ soll auf einer wahren Begebenheit basieren, die sich Anfang der 1990er zugetragen haben soll. Unter mysteriösen Umständen ist ein Mädchen ums Leben gekommen. Zuvor hat der Teenager auf ihre jüngere Schwester aufgepasst. Während einer Sonnenfinsternis will sie Kontakt mit ihrem verstorbenen Vater aufnehmen, doch stattdessen meldet sich eine Böse Kreatur, welche dann beginnt, das Mädchen zu terrorisieren.

Diese Filme brechen die User vorzeitig ab

„Verónica“ ist nicht der einzige Film, den die User vorzeitig abbrechen. Es gibt noch noch 8 weitere Filme, wo die Fans schon vor dem Ende das Handtuch werfen. Neben „Verónica“ werden auch diese 8 Horrorfilme kaum bis zum Schluss gesehen:

Final Destination 5: Sam sitzt mit Freunden in einem Bus und hat die Version, dass eine Brücke einstürzen wird. Kurz bevor sie mit dem Bus die Brücke erreichen, steigen sie aus – und dann stürzt die Brücke tatsächlich ein. Dann beginnt erst noch der Horror…

Freitag, der 13.: Um nach einer Marihuana-Plantage zu suchen, fährt eine Teenie-Clique in ein Ferienlager. Dort treffen sie auf einen Serienkiller.

Das Spiel: Gerald und Jessie Burlingame wollen ihre Ehe retten und fahren in ein Häuschen in einer einsamen Gegend in Alabama. Bei einem Sex-Spiel wird sie gefesselt – dann erleidet sie einen Herzinfarkt. Unbewglich liegt sie nun da und hat keine Möglichkeit, Hilfe zu holen.

Paranormal Activity 2: Eine Familie muss feststellen, dass ein Dämon sie heimsucht

Poltergeist: Wegen finanzieller Probleme zieht eine Familie in ein kleineres Haus. Die jüngste Tochter wird dann von Poltergeistern entführt…

Saw: Der Film ist ein Klassiker, aber auch einfach gruselig! Zwei Männer bekommen es hier mit einem Serienmörder zu tun und müssen unmenschliche Sachen tun.

Warte, bis es dunkel wird: Der film basiert auf „Der Umleger“ aus dem Jahr 1976. In dem Streifen taucht wieder ein Serienkiller in einer Kleinstadt auf und treibt dort sein Unwesen.

Wir sind die Nacht: Ein junges Mädchen, dass von der Polizei verfolgt wird, verwandelt sich plötzlich in einem Vampir. Dann schließt sie sich einer untoten Clique an… Schon gelesen? Studie enthüllt: Das ist der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten!