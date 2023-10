Netflix: Die neuen Serien und Filme im November 2023

Im November geht es auf Netflix um Leben und Tod – und um die Beziehungen, die das eigene Leben verändern können. Die Miniserie „Alles Licht, das wir nicht sehen“ spielt während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich und erzählt vom Schicksal zweier junger Menschen in dunklen Zeiten, die ihre unerschütterliche Hoffnung vereint.

In Teil 1 der lang ersehnten und letzten Staffel von „The Crown“ wird die Beziehung zwischen Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed und deren tragisches Ende nacherzählt. Michael Fassbender erfüllt im neuen David Fincher Film „Der Killer“ als Auftragsmörder jeden Job mit höchster Präzision, bis etwas Unerwartetes geschieht und sein Leben aus den Fugen gerät. Unvorhersehbaren Einflüssen ist auch Annette Bening in „NYAD“ ausgesetzt: In der Rolle der Diana Nyad schwimmt sie als erster Mensch die unglaubliche 177 Kilometer lange Strecke von Kuba nach Florida.

Das sind die Highlights bei Netflix im November 2023

ALLES LICHT, DAS WIR NICHT SEHEN

Netflix Serie – Drama

In dieser Miniserie nach Anthony Doerrs preisgekröntem Bestseller kreuzen sich im Zweiten Weltkrieg die Wege eines blinden französischen Mädchens und eines deutschen Soldaten.

Start: 02. November 2023

NYAD

Netflix Film – Drama

Im Alter von 60 Jahren widmet sich die Schwimmerin Diana Nyad einem fast unmöglichen Lebenstraum: dem Zurücklegen der 177 km von Kuba nach Florida.

Start: 03. November 2023

DER KILLER

Netflix Film – Thriller

Nach einem verhängnisvollen Fehlschuss gerät ein skrupelloser Auftragsmörder auf der Jagd nach Vergeltung mit seinen Auftraggebern und sich selbst in Konflikt.

Start: 10. November 2023

STAFFEL 6 TEIL 1

THE CROWN

Netflix Serie – Drama

Queen Elizabeth II. denkt über ihr Erbe nach, während Diana in den letzten Wochen ihres Lebens die Öffentlichkeit verzaubert und die Monarchie vor einer Zerreißprobe steht.

Start: 16. November 2023

DIEBINNEN

Netflix Film – Comedy

Eine Profidiebin ist das Leben auf der Flucht leid. Doch bevor sie sich zur Ruhe setzt, gilt es, mit ihrer Komplizin und einer neuen Fluchtfahrerin einen letzten Coup zu landen.

Start: 01. November 2023

DER FALL JENS SÖRING – TÖDLICHE LEIDENSCHAFT

Netflix Serie – Documentary

Hat Jens Söring im Jahr 1985 die Eltern seiner Freundin getötet oder war es Elizabeth Haysom selbst? Diese Dokuserie geht allen offenen Fragen im Fall Jens Söring nach.

Start: 01. November 2023

SLY

Netflix Film – Documentary

Filme dienten ihm während seiner schwierigen Kindheit einst als Ausflucht. Vom Underdog bis hin zur Hollywood-Legende – in dieser Doku erzählt Sylvester Stallone seine Geschichte.

Start: 03. November 2023

ROBBIE WILLIAMS

Netflix Serie – Documentary

Nach 25 Jahren als rekordbrechender Solo-Künstler blickt Robbie Williams auf sein jüngeres Ich zurück und reflektiert über das Leben im Rampenlicht.

Start: 08. November 2023

CYBERBUNKER: DARKNET IN DEUTSCHLAND

Netflix Serie – Documentary

In dieser Doku wird enthüllt, wie eine Gruppe von Hackern aus einem Bunker aus dem Kalten Krieg, die dunkelsten Winkel des Internets bediente.

Start: 08. November 2023

RUSTIN

Netflix Film – Drama

Der Aktivist Bayard Rustin muss sich bei der Organisation des Marsches auf Washington 1963, der in die Geschichte der Bürgerrechte einging, Rassismus und Homophobie stellen.

Start: 17. November 2023

SCOTT PILGRIM HEBT AB

Netflix Serie – Anime

Scott Pilgrim verliebt sich in Ramona Flowers und muss sich gegen ihre sieben fiesen Ex-Freunde behaupten, um mit ihr auszugehen. Doch es wird noch komplizierter.

Start: 17. November 2023

SQUID GAME: THE CHALLENGE

Netflix Serie – Reality

456 Kandidat*innen ringen um 4,56 Millionen US-Dollar – hier wird das globale Phänomen mit Spielen in Anlehnung an das Serienoriginal sowie brandneuen Challenges zum Leben erweckt.

Start: 22. November 2023

VÖLLIG ZERSTÖRT

Netflix Serie – Action

Eine Elitespezialeinheit muss in dieser spannenden Action-Comedyserie von den Machern von „Cobra Kai“ eine tödliche Gefahr von Las Vegas abwenden.

Start: 30. November 2023

FAMILY SWITCH

Netflix Film – Comedy

In einer Familie bricht das totale Chaos aus, als durch ein seltenes kosmisches Ereignis Tage vor Weihnachten die Eltern und ihre Kinder im Teenageralter die Körper tauschen.

Start: 30. November 2023