Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im September 2023

Der September auf Netflix hält eine Auswahl an Geschichten bereit, die tief in die menschliche Erfahrungswelt eintauchen. Den Auftakt macht „Liebes Kind“, ein deutscher Psychothriller, der auf Romy Hausmanns gleichnamigem Bestseller basiert. In der Miniserie verschmilzt die düstere Handlung mit der inneren Reise der Figuren, die mit Fragen von Identität, Familie und Traumata konfrontiert werden.

Die langersehnte vierte und finale Staffel von „Sex Education“ ist gleichzeitig ein Neuanfang: Freundschaften und Beziehungen werden auf die Probe gestellt, während sich Otis und seine Mitschüler*innen ihren Ängsten und Unsicherheiten stellen müssen, um herauszufinden, wer sie wirklich sind und was sie von der Zukunft erwarten – Eskapaden inklusive.

Das sind die Highlights bei Netflix im September 2023

LIEBES KIND

Netflix Serie – Thriller

Die Flucht einer rätselhaften Frau aus ihrer qualvollen Gefangenschaft offenbart Ermittler*innen das dunkle Geheimnis hinter einem 13 Jahre alten ungelösten Vermisstenfall.

Start: 07. September 2023

STAFFEL 4

SEX EDUCATION

Netflix Serie – Comedy

Seit Maeve in Amerika ist und Moordale geschlossen wurde, muss Otis am freigeistigen Cavendish College Fuß fassen. Doch er ist nicht der einzige Sexualtherapeut auf dem Campus.

Start: 21. September 2023

EINEINHALB TAGE

Netflix Film – Drama

Um seine Tochter wiederzusehen, dringt ein verzweifelter Vater bewaffnet in die Arbeitsstätte seiner Noch-Ehefrau ein und entführt sie.

Start: 01. September 2023

KÖRPER IN FLAMMEN

Netflix Serie – Drama

Als ein Polizist ermordet und angezündet wird, sind in dieser Miniserie nach wahren Ereignissen alle Augen auf zwei Personen gerichtet: seine Freundin und ihren Liebhaber.

Start: 08. September 2023

STAFFEL 2

SELLING THE OC

Netflix Serie – TV Reality

Die Makler*innen der Oppenheim Group verlieren das Ziel nie aus den Augen – egal ob jemand Neues zum Team stößt, die Gerüchteküche kocht oder sie den Markt in Cabo testen.

Start: 08. September 2023

EHRENGARD: DIE GESCHICHTE EINER VERFÜHRUNG

Netflix Film – Romance

Ein Charmeur, der dem schüchternen Sohn der Großherzogin die Feinheiten der Verführung vermitteln soll, wird in einen Skandal – und eine eigene Romanze – verwickelt.

Start: 14. September 2023

DIE STATISTISCHE WAHRSCHEINLICHKEIT VON LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK

Netflix Film – Romance

Zwei Fremde kommen sich auf einem Flug nach London näher, verlieren sich aber unerwartet aus den Augen. Ein Wiedersehen scheint unwahrscheinlich – doch die Liebe findet einen Weg.

Start: 15. September 2023

EL CONDE

Netflix Film – Horror

In dieser düsteren Satire von Pablo Larraín wünscht sich der Vampir Augusto Pinochet den Tod – doch seine Familie will ihn nicht ohne einen letzten Biss gehen lassen.

Start: 15. September 2023

SPY KIDS: ARMAGEDDON

Netflix Film – Kids

Als ein Spieleentwickler einen mächtigen Computervirus freisetzt, müssen die Sprösslinge zweier Geheimagenten in die Bresche springen und ihre Eltern – und die Welt – retten.

Start: 22. September 2023

DER MORD AN JILL DANDO

Netflix Serie – Documentary

In dieser Doku wird der schockierende Mord der beliebten TV-Moderatorin Jill Dando im Jahr 1999 aufgerollt, der Expert*innen und die Öffentlichkeit noch immer vor ein Rätsel stellt.

Start: 26. September 2023

CASTLEVANIA: NOCTURNE

Netflix Serie – Anime

Es geht los: Diese neue Castlevania-Animationsserie von Kevin Kolde (Castlevania) und Clive Bradley (Trapped – Gefangen in Island) spielt im Frankreich des Jahres 1792.

Start: 28. September 2023

ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST

Netflix Film – Fantasy

Wes Anderson verfilmt Roald Dahls Kurzgeschichte „Ich sehe was, was du nicht siehst“ auf seine unverwechselbare Weise.

Start: Bald verfügbar