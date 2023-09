Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Oktober 2023

Skrupellose Konzerne und Geister der Vergangenheit treiben im Oktober ihr Unwesen auf Netflix. Die top besetzten Dramen „Fair Play“ und „Pain Hustlers“ zeigen, wie Beziehungen und Machtverhältnisse in der Finanz- und Pharmaindustrie unter dem Einfluss von Gier und Verzweiflung aussehen können – gruselig!

In Mike Flanagans neuer Horror-Serie „Der Untergang des Hauses Usher“, basierend auf Edgar Allan Poes gleichnamigem Werk, wird eine Familie inmitten ihres einflussreichen Pharma-Imperiums von einer Frau aus früheren Zeiten heimgesucht – noch gruseliger! Nicht zuletzt wird auch Omar Sy mit seiner Vergangenheit konfrontiert, wenn er erneut in die Rolle des charmanten Meister der Verkleidung in „LUPIN Teil 3“ schlüpft.

Das sind die Highlights bei Netflix im Oktober 2023

DUELL AM ABGRUND

Netflix Film – Documentary

Die Extrembergsteiger Ueli Steck und Dani Arnold liefern sich im Kampf um Geschwindigkeitsrekorde an den großen Nordwänden der Schweizer Alpen ein schwindelerregendes Duell.

Start: 04. Oktober 2023

BECKHAM

Netflix Serie – Documentary

Mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen zeigt diese Dokuserie David Beckhams kometenhaften Aufstieg von seinen bescheidenen Anfängen bis hin zum globalen Fußballstar.

Start: 04. Oktober 2023

TEIL 3

LUPIN

Netflix Serie – Action

Während die Medien und die Polizei sich auf Claire und Raoul konzentrieren, versucht der flüchtige Assane, sie aus der Ferne zu beschützen – mit alten Feinden auf seinen Fersen.

Start: 05. Oktober 2023

FAIR PLAY

Netflix Film – Drama

Eine unerwartete Beförderung bei einer knallharten Finanzfirma führt die Liebe eines Paares an den Rand des Abgrunds. Es droht weit mehr zu zerbrechen als ihre kürzliche Verlobung.

Start: 06. Oktober 2023

DER UNTERGANG DES HAUSES USHER

Netflix Serie – Horror

Um ihren Reichtum und ihre Zukunft zu sichern, errichten skrupellose Geschwister eine Familiendynastie. Doch plötzlich sterben sämtliche Erb*innen auf mysteriöse Weise.

Start: 12. Oktober 2023

PAIN HUSTLERS

Netflix Film – Drama

Eine neue Karriere im Pharmavertrieb könnte all ihre Geldprobleme lösen. Doch der amerikanische Traum hat einen hohen Preis. Emily Blunt und Chris Evans übernehmen die Hauptrollen.

Start: 27. Oktober 2023

STRONG GIRL NAM-SOON

Netflix Serie – Comedy

Eine junge Frau mit übermenschlichen Kräften kehrt auf der Suche nach ihrer leiblichen Familie nach Korea zurück. Doch ein Drogenskandal stellt sie auf eine harte Probe.

Start: 07. Oktober 2023

ALS ICH ALS VAMPIR AUFWACHTE

Netflix Serie – Fantasy

Carmie entdeckt an ihrem 13. Geburtstag, dass sie halb Mensch und halb Vampirin ist – und dass mystische Kräfte das Leben an der Schule ganz schön verkomplizieren können.

Start: 17. Oktober 2023

BODIES

Netflix Serie – Thriller

Vier Ermittler*innen, vier Zeitebenen und ein Opfer – um die Zukunft zu retten, müssen sie den Mord aufklären, der den Verlauf der Geschichte veränderte.

Start: 19. Oktober 2023

STAFFEL 7

ÉLITE

Netflix Serie – Drama

Omar ist zurück, Iván hat Liebeskummer und Isadora hat mit ihrer gefährlichen Familie zu kämpfen. Können sich die Schüler*innen von Las Encinas je vertrauen?

Start: 20. Oktober 2023

LEBEN AUF UNSEREM PLANETEN

Netflix Serie – Documentary

Diese Serie von Steven Spielberg und dem Team hinter „Unser Planet“ erzählt die unglaubliche Geschichte der vier Milliarden Jahre langen Reise des Lebens auf der Erde.

Start: 25. Oktober 2023

PLUTO

Netflix Serie – Anime

Als die sieben fortgeschrittensten Roboter der Welt und ihre menschlichen Verbündeten nacheinander ermordet werden, erkennt Inspektor Gesicht, dass auch er in Gefahr schwebt.

Start: 26. Oktober 2023