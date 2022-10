Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im November 2022

Ein neuer Monat und eine neue Ladung an ausgezeichneter Unterhaltung auf Netflix! Den November solltet ihr nicht verschlafen, denn es erwarten euch eine Reihe außergewöhnlicher Serien und Filme mit spannungsgeladenen Geschichten.

Im Mystery-Thriller „1899“ der DARK-Macher*innen Baran bo Odar und Jantje Friese gehen wir an Bord eines Auswandererschiffes mit Passagieren aus aller Welt. Doch die hoffnungsvolle Überfahrt entwickelt sich schnell zum komplexen Thriller aus Geheimnissen, Rätseln und Überraschungen. Höchste Aufmerksamkeit ist geboten!

Viel Scharfsinn benötigt auch Millie Bobby Brown, wenn sie als Enola Holmes ihren ersten eigenen Fall entschlüsseln muss und dabei tief in die Londoner Unterwelt abtaucht. In der royalen Londoner Oberschicht hingegen verfolgen wir in Staffel 5 von „The Crown“, wie die englische Königsfamilie Anfang der 90er Jahre vor den größten Herausforderungen steht. Schier unüberwindbare Hindernisse müssen die zwei Schwestern Yusra und Sarah Mardini in dem auf wahren Begebenheiten basierenden Film Die Schwimmerinnen überwinden, und in „Wednesday“ gibt es ein Wiedersehen mit der schaurig-charmanten Addams Family.

Das sind die Highlights bei Netflix im November 2022

1899

Netflix Serie – Mystery-Thriller

Voller Hoffnung blicken die Passagiere eines Dampfschiffs auf dem Weg von Europa nach New York ihrer Zukunft entgegen. Doch als sie ein zweites, verschollenes Schiff auf dem Atlantik entdecken, verwandelt sich ihre Überfahrt in einen rätselhaften und schrecklichen Albtraum.

Start: 17. November 2022

ENOLA HOLMES 2

Netflix Film – Drama

Enola nimmt ihren ersten offiziellen Fall als Detektivin an. Doch um das Rätsel des vermissten Mädchens zu lösen, braucht sie die Hilfe ihrer Freunde – und ihres Bruders Sherlock.

Start: 04. November 2022

STAFFEL 5

THE CROWN

Netflix Serie – Drama

Diana und Charles bekriegen sich in den Medien. Die Monarchie wird hinterfragt. Die 90er-Jahre erweisen sich für Königin Elizabeth II. als die bisher größte Herausforderung.

Start: 09. November 2022

DIE SCHWIMMERINNEN

Netflix Film – Drama

Vom kriegsgebeutelten Syrien bis zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio begeben sich zwei junge Schwestern auf eine riskante Reise, auf der sie ihren Mut und ihre Schwimmfähigkeiten heldenhaft einsetzen.

Start: 23. November 2022

WEDNESDAY

Netflix Serie – Comedy

Mit Grips und abgestumpftem Sarkasmus will Wednesday Addams eine Mordserie aufklären, findet dabei jedoch an der Nevermore Academy nicht nur Freunde.

Start: 23. November 2022

STAFFEL 2

YOUNG ROYALS

Netflix Serie – Drama

Wilhelm hat Schwierigkeiten, seine neuen königlichen Pflichten zu akzeptieren. Er fürchtet, dass ihn der Kronprinzen-Titel alles kosten wird, was ihm am Herzen liegt.

Start: 01. November 2022

STAFFEL 4, Teil 1

MANIFEST

Netflix Serie – Drama

Der geniale Mechaniker Lino hat seine Unschuld bewiesen und nur noch ein Ziel: sich an den korrupten Polizisten zu rächen, die seinen Bruder und seinen Mentor umgebracht haben.

Start: 04. November 2022

ẸLẸṢIN ỌBA: THE KING’S HORSEMAN

Netflix Film – Drama

Nach dem Tod seines Königs muss sich ein Reiter selbst opfern, um seinem Herrscher auch im Jenseits zu dienen. Doch plötzliche Ereignisse haben eine unerwartete Tragödie zur Folge.

Start: 04. November 2022

MINISERIE

FIFA UNCOVERED

Netflix Serie – Doku

Diese Doku wirft einen Blick hinter die Kulissen des mächstigsten Sportverbands der Welt und beleuchtet dabei die Machtkämpfe, Korruption, Verschwörungen und die globale Politik dahinter.

Start: 09. November 2022

STAFFEL 2

UM DIE WELT MIT ZAC EFRON: AUSTRALIEN

Netflix Serie – Unscripted

Zac Efron und Wellness-Experte Darin Olien unternehmen eine abenteuerliche Reise durch Australien und erkunden Initiativen zum Schutz der Artenvielfalt und Kultur des Kontinents.

Start: 11. November 2022

DER DRACHE MEINES VATERS

Netflix Film – Kids & Family

Bei seiner Reise auf eine rätselhafte Insel erwarten einen abenteuerlustigen Jungen aus der Stadt Nevergreen nicht nur wilde Biester, sondern auch eine Freundschaft fürs Leben.

Start: 11. November 2022

DAS WUNDER

Netflix Film – Drama

Eine traumatisierte Krankenschwester aus England reist im Jahr 1862 in ein entlegenes irisches Städtchen, um das Rätsel um ein Mädchen zu lösen, das angeblich seit Monaten fastet.

Start: 16. November 2022

STAFFEL 3

DEAD TO ME

Netflix Serie – Comedy

Für Jen und Judy begann alles mit einer Fahrerflucht. Jetzt droht ein weiterer schrecklicher Unfall ihre Freundschaft aus der Bahn zu werfen. Alle Wege führen zu diesem unausweichlichen Ende.

Start: 17. November 2022

STAFFEL 6

ELITÉ

Netflix Serie – Drama

Ob Liebe, Rache oder Millionen von Followern – dieses Jahr ist jeder in Las Encinas hinter irgendetwas her. Aber werden die Schüler mit ihrem Leben davonkommen?

Start: 18. November 2022

SCHLUMMERLAND

Netflix Film – Kids & Family

An der Seite eines überlebensgroßen Außenseiters durchquert eine mutige Waise das Land der Träume. Sie sucht nach einer kostbaren Perle, die ihren größten Wunsch erfüllen kann.

Start: 18. November 2022

TREVOR NOAH: I WISH YOU WOULD

Netflix Film – Comedy Specials

Der Emmy-prämierte Comedian Trevor Noah spricht darüber, wie man Deutsch lernt, schlecht über die Toten spricht, Leute in Horrorfilmen beurteilt und Indisch in Schottland bestellt.

Start: 22. November 2022

GHISLAINE MAXWELL: STINKREICH

Netflix Film – Doku

Berichte von Überlebenden bilden den Rahmen für diese Dokumentation über den Sexhandel-Prozess von Ghislaine Maxwell, der Jetsetterin und Komplizin von Jeffrey Epstein.

Start: 25. November 2022