Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im März 2023

Ein neuer Monat und eine neue Ladung an ausgezeichneter Unterhaltung auf Netflix! Der März hält aufregende Reisen quer durch Europa für euch bereit. In der herzerwärmenden Romantikkomödie „Faraway“ sehnt sich die 49-jährige Münchnerin Zeynep nach Abstand von ihren familiären Verpflichtungen und macht einen spontanen Trip auf die kroatische Insel Šolta in der Hoffnung auf einen Neuanfang.

Idris Elba gibt sein Comeback als Londoner Kult-Detective John Luther und gerät im Spielfilm „Luther: The Fallen Sun“ in eine fesselnde Verfolgungsjagd. Nach Paris geht es für Jennifer Aniston und Adam Sandler, wenn sie in „Murder Mystery 2“ erneut als chaotisches Ehepaar und Ermittlerduo Audrey und Nick Spitz auf Spurensuche gehen.

Das sind die Highlights bei Netflix im März 2023

FARAWAY

Netflix Film – Romance

Nachdem sie ein Haus auf einer kroatischen Insel geerbt hat, begibt sich eine Frau auf eine spontane Reise, die sowohl ihre Lebensfreude als auch den Funken der Liebe neu entfacht.

Start: 08. März 2023

LUTHER: THE FALLEN SUN

Netflix Film – Thriller

Von einem ungelösten Mordfall geplagt, bricht der geniale, aber in Ungnade gefallene Londoner Detective John Luther aus dem Gefängnis aus, um einen sadistischen Killer zu fassen.

Start: 10. März 2023

MURDER MYSTERY 2

Netflix Film – Comedy

Als ihr Freund auf seiner Hochzeitsfeier gekidnappt wird, geraten Nick und Audrey Spitz, die ihre neue Detektei zum Laufen bringen wollen, mitten in eine neue Ermittlung.

Start: 31. März 2023

STAFFEL 2

SEX/LIFE

Netflix Serie – Drama

Billie sehnt sich nach einem erfüllten Leben. Sie steht vor neuen Herausforderungen – und neuen Begierden. Wird sie ihr Glück finden?

Start: 02. März 2023

STAFFEL 2

SHADOW AND BONE – LEGENDEN DER GRISHA

Netflix Serie – Fantasy

Nach ihrer Konfrontation mit Kirigan sind Alina und Mal auf der Flucht. Bei ihrer Suche nach weiteren Kräftemehrern treffen sie neue Verbündete und herzzerreißende Entscheidungen.

Start: 16. März 2023

DIE ELEFANTIN DES MAGIERS

Netflix Film – Kids

Ein entschlossener Junge nimmt die Herausforderung des Königs an, drei unmögliche Aufgaben zu meistern, um eine magische Elefantendame zu bekommen – und sein Schicksal zu erfüllen.

Start: 17. März 2023

WACO: AMERIKANISCHE APOKALYPSE

Netflix Serie – Documentary

Diese Dokuserie über die berüchtigte 51-tägige Pattsituation zwischen dem FBI und einer schwer bewaffneten religiösen Sekte nahe dem texanischen Waco im Jahr 1993 enthält noch nie zuvor gezeigtes Material.

Start: 22. März 2023

THE NIGHT AGENT

Netflix Serie – Thriller

Während er Telefondienst schiebt, nimmt ein aufmerksamer FBI-Agent einen Notruf an, der ihn in eine tödliche Verschwörung hineinzieht: im Mittelpunkt ein Maulwurf im Weißen Haus.

Start: 23. März 2023

STAFFEL 4

LIEBE MACHT BLIND

Netflix Serie – TV Reality

Weitere Singles, denen Liebe wichtiger ist als das Aussehen, trauen sich in die Kabinen, um zu flirten, sich zu verlieben und – wenn sie Glück haben — auch zu heiraten.

Start: 24. März 2023 – Episode 1-5

Start: 31. März 2023 – Episode 6-8

WELLMANIA

Netflix Serie – Comedy

Als Liv erkrankt und ihr Lebensmotto „Lebe schnell und stirb jung“ überdenken muss, begibt sie sich auf eine Wellness-Odyssee, die für sie jedoch auch tödlich enden könnte.

Start: 29. März 2023

STAFFEL 7

RIVERDALE

Netflix Serie – Drama

Das übernatürliche Krimidrama geht in die siebte – und letzte – Runde.

Start: 30. März 2023

UNSTABLE

Netflix Serie – Comedy

Um seinen Vater – und sein Unternehmen – vor einer Katastrophe zu bewahren, muss ein Eigenbrötler für seinen erfolgreichen, aber verschrobenen Vater schuften.

Start: 30. März 2023

KILL BOKSOON

Netflix Film – Action

Gil Bok-soon ist alleinerziehende Mutter mit einer Tochter im Teenageralter – und Auftragsmörderin. Im Vergleich zur Kindererziehung ist Morden das reinste Kinderspiel.

Start: 31. März 2023