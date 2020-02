Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im März 2020

Der März hat es in sich: Netflix bringt viele neue Serien und Filme raus. Neben den neuen Staffeln von „Elite“ und „Crazy Ex-Girlfriend“ zeigt der Streaminganbieter die ersten beiden Batman-Filme von Christoper Nolan. Und auch für Anime-Fans ist einiges dabei.

Das sind die Netflix-Highlights im März 2020

1. März 2020

Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 2– NETFLIX KIDS & FAMILY

Tanzpartys in der Einfahrt, Schatzsuchen zum Geburtstag und schnelle Hilfe für platte Reifen – was auch immer das Leben bringt, mit Cory Flitzer geht es rund.

3. März 2020

Taylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Die Komikerin Taylor Tomlinson ist gerade erst Mitte 20, aber sie weiß: Beziehungen mit Losern und gescheiterte Verlobungen gehören leider zum Leben dazu.

5. März 2020

Der kleine Bheem: besonders stark zum Fest der Farben – NETFLIX KIDS & FAMILY

Von überraschenden Bühnenauftritten bis hin zu farbenfrohen Abenteuern mit Freunden – der kleine Bheem genießt das ausgelassene Frühlingsfestival.

Castlevania: Season 3 – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Belmont und Sypha lassen sich in einem Dorf mit finsteren Geheimnissen nieder, Alucard erteilt Bewunderern Ratschläge und Isaac begibt sich auf die Suche nach Hector.

6. März 2020

Paradise PD: Teil 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Während der teuflische Kingpin seinen Einfluss in Paradise ausbaut, muss das Team mit bitterem Zwist, Intrigen, Fetischen und einer nuklearen Bedrohung fertigwerden.

The Protector: Staffel 3– NETFLIX ORIGINAL SERIE

Während Istanbul im Chaos versinkt, bekommt Hakan es mit einem Respekt einflößenden Unsterblichen zu tun, der es auf die Zerstörung der Stadt abgesehen hat.

Jonas – Vergiss mich nicht – NETFLIX FILM

Jonas erinnert sich an seine turbulente Vergangenheit; so auch an seine Affäre mit einem unwiderstehlichen, aber impulsiven Lover namens Nathan in seiner Jugendzeit.

Guilty – NETFLIX FILM

Ein Unischwarm wird von einer unbeliebteren Studentin der Vergewaltigung bezichtigt. Seine Freundin sucht in den verschiedenen Versionen der Geschichte nach der Wahrheit.

Spenser Confidential – NETFLIX FILM

In dieser Verfilmung der beliebten Buchreihe gerät der frisch aus der Haft entlassene Spenser (Mark Wahlberg) bei seinen Mordermittlungen erneut in Bostons Schattenwelt.

Die Stille des Todes – NETFLIX FILM

Ein Kriminalkommissar wird bei seiner Jagd nach einem Ritualmörder, der seit zwei Jahrzehnten eine Stadt im spanischen Baskenland in Atem hält, zum Äußersten getrieben.

Ugly Delicious: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

David Chang reist auf der Suche nach fantastischen Gerichten nach Mumbai, Sydney und Istanbul. Doch sein größtes Abenteuer ist nicht kulinarischer Natur: Er wird Vater.

8. März 2020

Sitara: Lass Mädchen ihren Traum erfüllen – NETFLIX FILM

Eine junge Pakistanerin träumt davon, Pilotin zu werden. Doch ihr Vater hat sie einem älteren Mann versprochen. Regie führt die Oscar-Gewinnerin Sharmeen Obaid-Chinoy.

10. März 2020

Marc Maron: End Times Fun – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Hier kommt ein neues Stand-up-Special von Marc Maron.

Carmen Sandiego: Stehlen oder nicht stehlen? – NETFLIX KIDS & FAMILY

In diesem interaktiven Abenteuer werden Zack und Ivy in Schanghai von V.I.L.E. entführt und die Zuschauer müssen Carmen dabei helfen, die beiden aus den Fängen des Bösen zu befreien.

11. März 2020

On My Block: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Auch die 3. Staffel dieser Comedyserie dreht sich um eine Gruppe von Freunden, die sich auf den gefährlichen Straßen im Zentrum von Los Angeles behaupten müssen.

The Circle: Brasilien – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Auch in Brasilien müssen Teilnehmer im Kampf um den Sieg in diesem unterhaltsamen Strategiespiel entscheiden: Bleibt man sich selbst treu oder spielt man jemand anderen?

Dirty Money – Geld regiert die Welt: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Firmenimperien, die auf Lügen aufbauen. Skandale, die die Welt erschütterten. Die 2. Staffel erzählt neue Geschichten, die an Gier und Korruption kaum zu überbieten sind.

13. März 2020

Elite: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der erneute Mord an einem Mitschüler hat eine neue Untersuchung zur Folge. Die Schüler sehen ihrer Zukunft entgegen, werden jedoch von ihrer Vergangenheit verfolgt.

Women of the Night – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Ehefrau eines aufsteigenden Sterns im Amsterdamer Bürgermeisteramt wird aufgrund ihrer dubiosen Vergangenheit in die Sex– und Drogenwelt hineingezogen.

Kingdom: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Dieses historische Zombie-Drama, das während der koreanischen Joseon-Dynastie spielt, geht in die 2. Runde.

The Valhalla Murders – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Eine ehrgeizige isländische Kommissarin tut sich mit einem Polizisten aus Norwegen zusammen, um eine Mordserie zu untersuchen, die möglicherweise mit einem schrecklichen Trauma verbunden ist.

Blutiger Trip – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Diese norwegische Anthologieserie kombiniert Horrorelemente mit dunklem skandinavischen Humor. Jede Geschichte spielt in ihrer eigenen realistischen, aber schrägen Welt.

100 Leute – NETFLIX ORIGINAL SERIE

100 Freiwillige nehmen als repräsentative Stichprobe der US-Bevölkerung an Experimenten über Alter, Geschlecht, Glück und andere Fragen der menschlichen Existenz teil.

Lost Girls – NETFLIX FILM

In diesem Drama nach wahren Ereignissen enthüllt die Suche einer Mutter nach ihrer Tochter eine ungelöste Mordserie. Die Hauptrollen spielen Amy Ryan und Gabriel Byrne.

Gokarts – NETFLIX FILM

Ein Teenager zieht mit seiner Mutter in eine neue Stadt und entdeckt den rasanten Kartrennsport für sich. Ein ehemaliger Fahrer mit Vergangenheit wird zu seinem Mentor.

BEASTARS – NETFLIX ORIGINAL ANIME

In dieser Welt leben wilde Tiere aller Art. Ein sanftmütiger Wolf wird vor dem Hintergrund eines Mordes an seiner Schule von seinem Jagdinstinkt übermannt.

16. März 2020

The Boss Baby: Wieder im Geschäft: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Boss Baby macht sich nach seinem Rauswurf bei Baby Corp selbstständig und verwandelt seine Spielgruppe in ein provisorisches Einsatzteam. Ein aufregendes Abenteuer erwartet sie.

17. März 2020

Bert Kreischer: Hey Big Boy – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Bert Kreischer unterhält mit einem neuen Stand-up-Special.

19. März 2020

Altered Carbon: Resleeved – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Dai Sato, der kreative Kopf hinter „Cowboy Bebop“, taucht mit dieser Anime-Adaption erneut in das Universum von „Altered Carbon – das Unsterblichkeitsprogramm“ ein.

20. März 2020

Der Brief für den König – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In dieser mitreißenden Fantasy-Serie hält ein Junge mit seiner Mission zur Übermittlung einer geheimen Botschaft das Schicksal eines ganzen Königreiches in den Händen.

Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker: Miniserie – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Diese Miniserie erzählt die unglaubliche, aber wahre Geschichte der ersten afroamerikanischen Selfmade-Millionärin in den USA: Madam C.J. Walker.

Über das Ergebnis hinaus – NETFLIX FILM

Dies ist eine Coming-of-Age-Geschichte über eine Freundschaft zwischen zwei Generationen in der Welt der Ultras in den letzten fünf Wochen einer Fußballmeisterschaft.

Maska – NETFLIX FILM

Ein junger Mann träumt von einem Leben als Filmstar. Doch dann führt ihm eine Sommerromanze den feinen Unterschied zwischen Träumen und Illusionen vor Augen.

Feel Good – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mae Martin spielt sich selbst: eine in London lebende kanadische Komikerin, die eine neue Beziehung meistern und mit ihrer Abstinenz fertig werden muss.

Der Schacht – NETFLIX FILM

In einem Gefängnis, in dem die Insassen in den oberen Stockwerken das gute Essen und die in den unteren nur Reste bekommen, kämpft ein Mann für Wandel.

Fangio – Der Mann, der die Maschinen zähmte – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Juan Manuel Fangio war mit fünf Weltmeistertiteln in den frühen 1950er-Jahren der König der Formel 1. Damals gab es weder Schutzausrüstungen noch Sicherheitsvorkehrungen.

Großkatzen und ihre Raubtiere – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Diese Miniserie taucht ein in die Schattenwelt der Zucht von Raubkatzen und enthüllt die extremen Konflikte zwischen den verfeindeten Züchtergruppen.

Greenhouse Academy: Staffel 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Das Teenagerdrama nach der preisgekrönten israelischen Serie „Ha-Hamama“ geht in die 4. Runde.

Archibalds große Pläne: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Von Abenteuern in der Natur bis hin zu Shoppingtouren – Archibald freut sich auf alles, was diese wunderbare weite Welt zu bieten hat.

Dino Girl Gauko: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Naoko und ihre Freunde haben neue merkwürdige Abenteuer mit Aliens, Robotern und dem Dinomädchen Gauko. Ihre ganz normale Stadt hat offenbar auch ihre Eigenheiten.

Buddi – NETFLIX KIDS & FAMILY

Diese farbenfrohe und unterhaltsame Serie für Kinder unter 4 Jahren begleitet fünf beste Freunde bei ihren täglichen Abenteuern.

23. März 2020

Sol Levante – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Eine experimentelle Zusammenarbeit zwischen Netflix und Production I.G, einem der führenden Anime-Produktionsunternehmen in Japan, um den weltweit ersten handgezeichneten Anime-Kurzfilm in 4K HDR zu produzieren.

25. März 2020

Curtiz – NETFLIX FILM

Der ehrgeizige und arrogante Regisseur Michael Curtiz muss 1942 während der Dreharbeiten zu „Casablanca“ mit Studiovorgaben und Familienproblemen fertigwerden.

Dein Zuhause gehört mir – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ein arbeitsloser Manager muss seine Wohnung verkaufen. Doch er hat die Schlüssel noch und fixiert sich auf die Familie, die dort lebt. Er will sein altes Leben zurück.

Sommer der Krüppelbewegung – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Nicht weit entfernt von Woodstock blühte in einem Sommercamp für Teenager mit Behinderungen eine Revolution auf. Ihr Leben sollte nie wieder dasselbe sein.

YooHoo: Retter in der Not: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

YooHoo und seine niedlichen Freunde sind wieder da. Schnallt euch an, wenn sie die Welt bereisen, um Tieren in Not zu helfen.

26. März 2020

Unorthodox – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Eine junge Frau aus Brooklyn lässt sich auf der Flucht vor einer arrangierten Ehe in Berlin nieder. Doch irgendwann holt die Vergangenheit jeden ein.

Black Lightning: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Cress Williams („Prison Break“) erweckt auch in der 3. Staffel dieser vielschichtigen Serie den ersten afroamerikanischen Superhelden von DC Comics zum Leben.

7SEEDS: Teil 2 – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Die Welt, die sie kannten, existiert nicht mehr. Ihre neue Welt ist so gefährlich wie ihre Mitmenschen. Bereit für den 2. Teil der Serie nach dem Manga von Yumi Tamura?

27. März 2020

Ozark: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Emmy-prämierte Serie über eine Familie, die in den Ozarks in Missouri Millionen wäscht, geht mit der 3. Staffel weiter.

Il processo – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Eine Staatsanwältin hat eine Verbindung zum jüngsten Mordopfer. Ein Anwalt will lediglich seine Karriere voranbringen. Die Verdächtige beteuert ihre Unschuld.

Car Masters – Von Schrott zu Reichtum: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Gotham Garage, eine auf die Restauration von Oldtimern spezialisierte Werkstatt in Kalifornien, verpasst so manchem Schmuckstück eine Rundumerneuerung.

The Decline – NETFLIX FILM

Ein Familienvater nimmt an einem Survivaltraining teil, das auf Naturkatastrophen, ökonomische oder soziale Zusammenbrüche vorbereiten soll. Allerdings rechnet die Trainingsgruppe nicht mit der Katastrophe, die ihnen tatsächlich bevorsteht.

Uncorked – NETFLIX FILM

Ein junger Mann zieht die Missgunst seines Vaters auf sich, da er seine Leidenschaft für das Sommelier-Geschäft dem Familienbetrieb vorzieht.

Das Zeichen des Teufels – NETFLIX FILM

Zwei Schwestern entfesseln durch das Öffnen eines uralten Buches das Böse. Ein vom Teufel besessener Priester entpuppt sich als ihre einzige Rettung.

Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon – NETFLIX KIDS & FAMILY

Für die Drachenretter beginnt eine sagenhafte Schatzjagd, als sie ein wertvolles goldenes Drachenei vor einer Crew böser Piraten finden und schützen müssen.

True: Die große Eiersuche – NETFLIX KIDS & FAMILY

Auf der Suche nach dem perfekten Allerlei-Ei glaubt Bartleby, ein Monster zu sehen. Muss der Regenbogenkönig die große Eiersuche absagen oder weiß True eventuell Rat?

Erscheint im März

The English Game – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Im England der 1870er verwandeln zwei Fußballspieler aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten den Oberschichtssport durch ihre Freundschaft in ein Massenphänomen.

Ladies Up – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Die aufstrebenden indischen Comedy-Talente Prashasti Singh, Kaneez Surka, Supriya Joshi und Niveditha Prakasam nehmen in dieser Stand-up-Reihe kein Blatt vor den Mund.