Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Januar 2023

Der Start ins neue Jahr hat es in sich auf Netflix: „Kaleidoskop“ beschert uns eine völlig neue Streaming-Erfahrung und bricht die Konventionen des linearen Storytellings. Die Episoden werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt – das Publikum hat die Chance, den rasanten Überfall in den verschiedensten Perspektiven neu zu erleben.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Bernhard Aichner, erzählt „Totenfrau“ von einer furchtlosen Bestatterin, die in düsteren Tiroler Schneelandschaften einer zwielichtigen Verschwörung auf den Grund geht. Im nicht weniger verschneiten, geschweige denn mysteriösen West Point, ermitteln Christian Bale als Detektiv Augustus Landor und Rising Star Harry Melling als Edgar Allan Poe in „Der denkwürdige Fall des Mr. Poe“.

Das sind die Highlights bei Netflix im Januar 2023

KALEIDOSKOP

Netflix Serie – Action

Ein Meisterdieb und seine Bande planen einen ausgeklügelten 7 Milliarden Dollar schweren Diebstahl – doch Verrat, Gier und andere Bedrohungen bringen ihre Pläne ins Wanken.

Start: 01. Januar 2023

TOTENFRAU

Netflix Serie – Thriller

Ein dubioser Autounfall hat Blums Leben auf den Kopf gestellt. Sie sinnt auf Rache und wird in eine Verschwörung verwickelt, die bis in die höchsten Kreise ihrer Kleinstadt reicht.

Start: 05. Januar 2023

DER DENKWÜRDIGE FALL DES MR POE

Netflix Film – Drama

Ein Ermittler im Ruhestand heuert einen cleveren West-Point-Kadetten namens Edgar Allan Poe an, damit er ihm bei der Untersuchung einer Mordserie an der US-Militärakademie hilft.

Start: 06. Januar 2023

STAFFEL 2

VIKINGS: VALHALLA

Netflix Serie – Drama

Neue und alte Feinde warten auf Freydis, Leif und Harald, als sie sich auf der Flucht aus Skandinavien auf unterschiedlichen Wegen in unbekannten Welten wiederfinden.

Start: 12. Januar 2023

COPENHAGEN COWBOY

Netflix Serie – Thriller

Eine Frau, die ihr Leben lang als Glücksbringer missbraucht wurde, schwört ihren Peinigern Rache. Ihre mysteriösen übernatürlichen Fähigkeiten dürften dabei mehr als nützlich sein.

Start: 05. Januar 2023

STAFFEL 2

GINNY & GEORGIA

Netflix Serie – Drama

Auf Georgia und Ginny warten in ihrem Leben in Wellsbury neue Beziehungen und Herausforderungen – bis sie Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit einholen, die alles bedrohen.

Start: 05. Januar 2023

STAFFEL 2

SEXIFY

Netflix Serie – Comedy

Die Zukunft ihres Start-ups hängt in der Schwebe und die drei Jungunternehmerinnen müssen ihr turbulentes Leben, Rivalen und anspruchsvolle Investoren unter einen Hut bringen.

Start: 11. Januar 2023

STAFFEL 3

SKY ROJO

Netflix Serie – Drama

Coral, Gina und Wendy starten einen neuen Lebensabschnitt in Almería und verlieben sich. Doch dieser Frieden währt nicht lange, da Romeo auf Rache aus ist.

Start: 13. Januar 2023

DIE WILDEN NEUNZIGER!

Netflix Serie – Comedy

Im Sommer 1995 besucht die Tochter der Formans ihre Großeltern in Point Place und freundet sich mit der dortigen Jugend an. Sex, Drogen und Rock ’n’ Roll kommen nie aus der Mode.

Start: 19. Januar 2023

JUNJI ITO MANIAC: JAPANESE TALES OF THE MACABRE

Netflix Serie – Anime

Der Meister des Horror-Manga Junji Ito stand Pate für diese schaurige Auswahl seiner bizarrsten, verstörendsten und grauenerregendsten Erzählungen.

Start: 19. Januar 2023

DEVOTION

Netflix Film – Drama

Ein Schwarzer Pilot der U.S. Navy (Majors) und sein treuer Wingman (Powell) halten in dieser Saga über den Koreakrieg nach wahren Begebenheiten auf Gedeih und Verderb zusammen.

Start: 20. Januar 2023

YOU PEOPLE

Netflix Film – Comedy

Ein Paar und seine Familien rechnen in dieser Komödie von Kenya Barris angesichts Kultur- und Generationskonflikten sowie gesellschaftlichen Erwartungen mit der modernen Liebe ab.

Start: 27. Januar 2023

PRINCESS POWER

Netflix Serie – Kids & Family

Abenteuerlustige Prinzessinnen aus vier verschiedenen Fruchtreichen schreiten zur Tat, um ihren Bürgern zur Seite zu stehen und ihre Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Start: 30. Januar 2023

PAMELA: EINE LIEBESGESCHICHTE

Netflix Film – Documentary

Pamela Anderson erzählt mit privaten Videos und Tagebucheinträgen in ihren eigenen Worten von ihrem Aufstieg zum Ruhm, holprigen Beziehungen und dem berüchtigten Sextape-Skandal.

Start: 31. Januar 2023