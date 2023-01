Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Februar 2023

Ein neuer Monat und eine neue Ladung an ausgezeichneter Unterhaltung auf Netflix! Diesen Monat erwarten Euch brandheiße Filme, Dokus und Serien, die Schnee und Eis zum Schmelzen bringen. KUKKSI verrät die Highlights bei Netflix im Februar 2023.

Von Ostküste zu Westküste befassen sich Reese Witherspoon und Ashton Kutcher in der romantischen Komödie „Your Place Or Mine“ mit dem altbekannten Thema: Soll ich’s wirklich machen oder lass ich’s lieber sein?! Dieselbe Frage stellen sich die heißesten Singles des Landes in der Dating-Show „Too Hot To Handle“: Germany. Küssen, Sex und Selbstbefriedigung sind für die feurigen Hotties strengstens verboten, stattdessen sollen sie lernen, bedeutungsvolle Bindungen aufzubauen. Wer hält durch und wer verbrennt sich die Finger?

Das sind die Highlights bei Netflix im Februar 2023

YOUR PLACE OR MINE

Netflix Film – Romance

Debbie und Peter sind völlig unterschiedlich und doch beste Freunde. Als sie für eine Woche die Wohnungen tauschen und das jeweils andere Leben kennenlernen, könnte daraus Liebe werden.

Start: 10. Februar 2023

TOO HOT TO HANDLE: GERMANY

Netflix Serie – TV Reality

Die heißesten deutschsprachigen Singles erwarten einen Partytrip ins Paradies. Doch es gibt einen Haken: Um das verlockende Preisgeld zu gewinnen, müssen sie auf jegliche Art von Sex verzichten.

Start: 28. Februar 2023

BILL RUSSELL: LEGEND

Netflix Serie – Documentary

Diese biografische Doku verrät, warum der unangefochtene Rekord-NBA-Champion und Bürgerrechtskämpfer Bill Russell auch abseits des Spielfeldes zu einer lebenden Legende wurde.

Start: 08. Februar 2023

MY DAD THE BOUNTY HUNTER

Netflix Serie – Kids & Family

Ein intergalaktischer Kopfgeldjäger übernimmt Vaterpflichten ungeahnter Art, als seine beiden Kinder versehentlich mit ihm ins All fliegen und seine Mission gefährden.

Start: 09. Februar 2023

STAFFEL 4 TEIL 1

YOU – DU WIRST MICH LIEBEN

Netflix Serie – Thriller

Nach seinem Neuanfang in London ist Joe entschlossen, die Vergangenheit zu begraben und sich zu bessern. Doch auf dem steinigen Weg der Läuterung regt sich eine neue Besessenheit, die droht, von ihm Besitz zu ergreifen.

Start: 09. Februar 2023

STAFFEL 5

AGGRETSUKO

Netflix Serie – Anime

Wählt Retsuko! In dieser letzten Staffel steht Retsuko vor ihrer bislang größten Herausforderung, als sie in die Löwengrube der Politik geworfen wird.

Start: 16. Februar 2023

STAFFEL 3

OUTER BANKS

Netflix Serie – Drama

Neue Abenteuer in der Karibik und vieles mehr warten auf die Pogues, als sie in die Suche eines gefährlichen Rivalen nach einer legendären verlorenen Stadt verwickelt werden.

Start: 23. Februar 2023

WE HAVE A GHOST

Netflix Film – Horror

Kevins Familie stößt in ihrem neuen Zuhause auf einen Geist namens Ernest und wird über Nacht zur Social-Media-Sensation. Doch bald werden Kevin und Ernest zur Zielscheibe der CIA.

Start: 24. Februar 2023