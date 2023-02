Nazi-Skandal: RTL wirft Henrik Stoltenberg raus!

Durch „Love Island“ wurde Henrik Stoltenberg bekannt. Nach der Kuppelshow gründete der Reality-Star eine Influencer-Schule. Doch nun fiel er durch geschmacklose Entgleisungen auf. Das hat jetzt bittere Konsequenzen: RTL wirft den 26-Jährigen raus!

Im Jahr 2020 war Henrik Stoltenberg bei „Love Island“ zu sehen. Gleich mit mehreren Frauen landete er in der Kuppelshow im Bett und sorgte damit für zahlreiche Schlagzeilen. Im TV hat der Reality-Star nichts anbrennen lassen. Nach „Love Island“ war er in weiteren zahlreichen Trash-Shows zu sehen. Doch nun landete der 26-Jährige vor Gericht – und zwar angeblich wegen Nazi-Parolen, wie die Bild-Zeitung berichtet.

RTL distanziert sich von Henrik Stoltenberg

Sender RTL reagiert nun und wirft Henrik Stoltenberg mit sofortiger Wirkung aus allen Formaten raus. RTL und RTL+ teilten in einem Statement bei Instagram mit: „Weder die Vorwürfe gegen Henrik Stoltenberg noch der Gerichtstermin waren uns bis zur aktuellen Berichterstattung bekannt. RTL+ und filmpool legen großen Wert auf Fairness und Toleranz und wir distanzieren uns in aller Form von diskriminierenden oder beleidigenden Äußerungen. Aus diesem Grunde haben wir den aktuellen Dreh mit Henrik Stoltenberg sofort abgebrochen. Außerdem haben wir entschieden, alle Folgen von ‘The Real Life #nofilter’, ‘Love Island’ und ‘Temptation Island VIP’, in denen Henrik Stoltenberg mitwirkt, auf RTL+ zu entfernen.“

Aktuelle Dreharbeiten mit Henrik Stoltenberg wurden abgebrochen und alte Folgen von „Love Island“ oder „Temptation Island VIP“ wurden bei RTL+ gelöscht. Der TV-Star zeigte bei seiner Verhandlung jedoch Reue, wie die Bild schreibt. „Ich war an den beiden Tagen stark angetrunken, bin aber kein Rassist. Das Ganze tut mir jetzt leid“, soll der TV-Star gesagt haben.